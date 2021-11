PKO BP: W najbliższym czasie ruszą prace nad budową nowej strategii

PKO BP w najbliższym czasie rozpocznie prace nad budową nowej strategii banku, która prawdopodobnie będzie miała 3-letni horyzont czasowy - poinformowała wiceprezes banku kierująca pracami zarządu Iwona Duda.

„W najbliższym czasie będziemy planowali przystąpić do budowy nowej strategii, która uwzględni wszystkie zmieniające się okoliczności, zarówno nowe potrzeby naszych klientów, to, co zmieniła pandemia - czyli jeszcze szybszy proces digitalizacji, automatyzacji pewnych procesów - ale również wnioski, które nasuwają się z okresu działania w pandemii. Nad tym planujemy rozpocząć prace w najbliższym czasie” - powiedziała Duda podczas telekonferencji.

„Nie będzie to weryfikacja strategii, chcemy zbudować nową strategię. Horyzont czasowy to kolejne 3 lata, taki rozważamy, ale decyzji nie podjęliśmy” - dodała.

Wiceprezes Bartosz Drabikowski powiedział, że apetyt banku na kolejne rekordy wyników jest „wysoki, a warunki sprzyjające”.

„Myślę, że również zweryfikowana strategia będzie dodatkowym dopalaczem, poza oczywiście stopami procentowymi, które wydają się nas mocno wspierać” - powiedział Drabikowski.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3,67 mld zł i był niemal 82 proc. wyższy niż przed rokiem. Wskaźnik ROE jest na poziomie 12,1 proc. Kwartalny wskaźnik C/I wynosi 39 proc., a koszt ryzyka 0,59 proc.

„Mamy ambicję, by założony cel strategii do 2022 roku osiągnąć, czyli wynik netto był większy niż 5 mld zł” - powiedziała Duda.

W opublikowanej w listopadzie 2019 roku strategii PKO BP założył, że zysk netto w 2022 roku wzrośnie do ponad 5 mld zł, a wskaźnik ROE do 12 proc. PKO BP zakłada, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. spadnie do około 41 proc., a koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.

Iwona Duda dołączyła do zarządu banku 23 października. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego ma zostać prezesem PKO BP.

