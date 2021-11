Białoruś coś szykuje. Nagrywa z powietrza polskie służby [zdjęcia]

Białoruskie służby nie tylko kontrolują imigrantów, którzy koczują przy granicy polsko-białoruskiej, ale przede wszystkim prowadzą wojnę informacyjną z państwem polskim. Na Twitterze pojawiło się wideo, na którym widzimy, jak z powietrza nagrywane są polskie służby. Zdaniem Michała Marka, eksperta ds. bezpieczeństwa, białoruskie służby chcą przedstawić Polskę, jako szykującą się do „otwarcia ognia do migrantów…” - czytamy na portalu wPolityce

Działania propagandowe

Państ. Kom. Gran. BY prowadząc obserwację tworzy nagrania, które wykorzystywane są do konstrukcji przekazów #propaganda. To video ma „dowodzić” ściągnięciu nad granice PL ogromnej ilości sprzętu bojowego. Potwierdzać to ma rzekome przygotowanie WP do otwarcia ognia do migrantów… – pisze na Twitterze Michał Marek.

Dziś wcześniej Marek informował na Twitterze, że „Przy granicy po stronie BY znajduje się szereg dziennikarzy najpopularniejszych ośrodków #Rosja #propaganda. Możliwym jest, iż ich obecność stanowi zapowiedź poważnej prowokacji. Na dany moment komentują oni sytuację w obozowisku - m. in. aktywność PL cyt.”wozu agitacyjnego”

W podobnym tonie wypowiedziała się Beata Górka-Winter.

Szykują się podkładki pod ew. interwencję na terytorium PL w retorsji za rzekome pogwałcenie integralności terytorialnej Białorusi oraz w obronie „życia zaatakowanych cywilów”. Mam nadzieję, że rząd jest świadomy stawki tego, co się tu odbywa. To nie jest „kryzys migracyjny” – napisała z kolei analityk z Centrum Europejskiego UW Beata Górka-Winter.

