BOŚ: będą ugody z frankowiczami

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) pracuje obecnie nad uzyskaniem zgód korporacyjnych na rozpoczęcie programu ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w CHF, ale operacyjnie jest już gotów do tego procesu. Bank nie zakłada obecnie dynamicznego wzrostu liczby pozwów w kolejnych miesiącach, który w ostatnich dwóch kwartałach wynosił średnio ok. 30-33 pozwów miesięcznie, poinformowali przedstawiciele zarządu BOŚ.

Od strony operacyjnej bank - co do zasady - jest gotowy, natomiast pracujemy jeszcze nad całym harmonogramem od strony zgód korporacyjnych - powiedział prezes Wojciech Hann podczas konferencji online.

Potwierdzam, że od czasu ogłoszenia przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w grudniu ub. roku pewnego schematu podejścia do ugód w sprawie kredytów w CHF bank bardzo intensywnie włączył się w prace międzysektorowego zespołu i pracujemy w tej chwili nad uzyskaniem właściwych zgód korporacyjnych. Jesteśmy w tym programie aktywni i będziemy informować rynek o kolejnych krokach - dodał Wojciech Hann.

Liczba pozwów związanych z kredytami w CHF na koniec września wyniosła łącznie 582 sztuki.

Jeśli chodzi o tempo napływu tych pozwów, to w ostatnich dwóch kwartałach ono się ustabilizowało i to jest ok. 30-33 pozwów średniomiesięcznie - powiedział wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk.