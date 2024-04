W BOŚ zaskakujące przesunięcia w zarządzie

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska bez podania przyczyn odwołała z zarządu banku Arkadiusza Garbarczyka i powołała na wiceprezesa Bartosza Krzysztofa Kublika i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Jednocześnie powołano go na stanowisko prezesa, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego - podał w środę Bank Ochrony Środowiska.

Wcześniej, bez podania przyczyn Rada odwołała z zarządu banku Arkadiusza Garbarczyka, wiceprezesa - pierwszego zastępcę Prezesa Zarządu Banku.

Jak podał bank w komunikacie Bartosz Krzysztof Kublik ma kierować pracami zarządu od 11 kwietnia „na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”

„Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tej zgody” - podano w komunikacie.

Nowy zarząd na trzyletnią kadencję

Z dniem 11 kwietnia 2024 r. powołano też Tomasza Jodłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Jodłowskiego na stanowisko Wiceprezesa - pierwszego zastępcę Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tej zgody.

Również z dniem 11 kwietnia 2024 r. powołano na wiceprezesów banku: Kamila Kuźmińskiego, Krzysztofa Łabowskiego i Michała Należytego - podał bank.

Jak zaznaczono w komunikacie, wszystkie powołania do Zarządu Banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 11 kwietnia 2024 r. W komunikacie dodano , że Rada Nadzorcza Banku z dniem 4 kwietnia 2024 r. delegowała Pana Artura Stefańskiego Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. do końca dnia 10 kwietnia 2024 roku.

„Pan Marcin Melchior Liberadzki oraz Pani Marzenna Urszula Sendecka pozostają delegowani z ramienia Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesów Zarządu Banku do końca dnia 10 kwietnia 2024 roku. Pan Marcin Melchior Liberadzki w okresie delegowania będzie kontynuował kierowanie pracami Zarządu Banku” – poinformowano.

PAP, sek

