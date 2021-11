Masz OC w LINK4? Skorzystaj z Programu Pomocy!

Ubezpieczenia komunikacyjne, w szczególności te określone w ustawie (z dnia 22 maja 2003 r.) o ubezpieczeniach obowiązkowych tworzą największy segment rodzimego rynku ubezpieczeniowego. Wystarczy wspomnieć o konsekwentnie rosnącej (z wyjątkiem czasu pandemii COVID-19) na przestrzeni ostatnich dwóch dekad liczbie odnotowanych przez CEPIK pojazdów lądowych, wśród których dominującą grupę stanowią oczywiście auta osobowe – niemal 24 miliony. Pod tym względem jesteśmy prawie w pierwszej piątce krajów UE.

Stąd też wynika rozbudowana oferta firm w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. A to stawia nas nieuchronnie w obliczu konieczności dokonania wyboru, od którego zależeć będzie nie tylko nasze zadowolenie z podjętej decyzji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i pewność, że w trasie nie zostaniemy z ewentualnym problemem bez pomocy. Oprócz ceny, zazwyczaj głównego dla klientów czynnika przy wyborze polisy, bardzo ważny jest także zakres dodatkowych usług, które możemy otrzymać wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Warto więc wybrać świadomie.

O swoim wyborze opowiada pani Natalia (37 l.) z Wielkopolski:

Prawo jazdy zrobiłam w sumie z konieczności. Mąż zmienił parę miesięcy temu miejsce zatrudnienia – do tej pory pracowaliśmy razem, w tej samej placówce. Obecnie Tomek pracuje w systemie zmianowym, więc kwestie zakupów czy dowozu dziecka do przedszkola przypadły nie komu innemu, jak mnie. Kiedy zdałam egzamin i znalazłam interesujące mnie auto, przyszła kolej na wybór polisy OC. Nie chciałam sama podejmować takiej decyzji, więc zwróciłam się po pomoc do zaprzyjaźnionego agenta ubezpieczeniowego. Wśród kilku ofert najkorzystniejsza okazała się polisa w LINK4. Tam oprócz ubezpieczenia OC zaproponowali mi także program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Szybko okazało się, że to był doskonały wybór. Zaledwie miesiąc od podpisania umowy miałam poważną kolizję w drodze do szkoły po dzieci. Cały przód auta został skasowany. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a ja zamiast wpaść w panikę, zadzwoniłam na numer telefonu podany w polisie ubezpieczenia i zgłosiłam szkodę. Już po kilkunastu minutach pojawiła się pomoc drogowa, która odholowała auto do wskazanego przeze mnie warsztatu blisko naszego domu. Nie miałam też żadnych problemów czy dodatkowych zmartwień z uzyskaniem niezbędnych informacji. Przekonałam się, że ubezpieczenie OC w LINK4, jest nie tylko korzystne cenowo, ale też bez żadnych ukrytych kosztów czy biurokratycznych kruczków oferuje bardzo szeroki zakres ochrony dodatkowej w cenie standardowej polisy i to naprawdę działa!