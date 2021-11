Premier: wieczorem wyjątkowy mecz z Węgrami

W Mołdawii rząd zwróci się w piątek do parlamentu o zatwierdzenie stanu wyjątkowego; pozwoli to na obejście pewnych procedur, by przyspieszyć zakup gazu z alternatywnych źródeł. Kraj w październiku kupuje od Gazpromu gaz w cenie 790 dolarów za 1 tys. m sześc., podczas gdy we wrześniu cena wynosiła 550 dol.