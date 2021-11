Chciał zarobić na kryptowalutach; stracił prawie 100 tys. zł.

Niemal 100 tys. zł stracił 71-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który chciał zarobić na handlu kryptowalutami. Mężczyzna za namową fałszywego doradcy zainstalował na komputerze aplikację do zdalnego pulpitu

Jak poinformował w poniedziałek komisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, do komisariatu 3. Policji w Lublinie zgłosił się mieszkaniec powiatu lubelskiego, który zawiadomił o możliwości popełnienia przestępstwa przy handlu kryptowalutami.

Jak wyjaśnił policjantom, od pewnego czasu interesuje się inwestowaniem w waluty elektroniczne i nawiązał współpracę z jednym z brokerów. W trakcie współpracy ten opiekun poprosił go o zainstalowanie zdalnego pulpitu. Miał on posłużyć do wypłaty zarobionych przez emeryta pieniędzy. Niedługo później cała gotówka z rachunku mężczyzny zniknęła. Łącznie blisko 100 tysięcy złotych - przekazał Gołębiowski.