Bank Pekao SA ogłosił otwarcie Wirtualnej Galerii Sztuki

Dziś uruchomiona została Wirtualna Galeria Sztuki, na której oglądać można kolekcję 1200 dzieł zgromadzonych w ciągu dziesięcioleci przez Bank Pekao SA. Do Galerii można wejść przez stronę internetową banku, a kolekcja dzieł sztuki teraz już będzie zawsze dostępne do oglądania. Otwarcie wirtualnej galerii sztuki to wspaniały pomysł wychodzący na przeciw oczekiwaniom i możliwościom technicznym współczesnego świata – powiedział podczas konferencji prasowej na Zamku Królewskim w Warszawie minister kultury i dziedzictwa kulturowego Piotr Gliński. Oprócz symbolicznego otwarcia galerii Bank Pekao przekazał Muzeum Zamku Królewskiego i Muzeum Narodowemu dwa cenne rekwizyty

Dzięki wirtualnej galerii będzie możliwe, aby każdy kto ma ochotę, mógł mieć wirtualny dostęp do unikatowych, cennych dzieł i całych zbiorów sztuki, gromadzonych przez muzea, narodowe instytucje, a także prywatne i publiczne firmy.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, podczas konferencji prasowej powiedział, że wspieranie tego typu inicjatyw jest pewną formą patriotyzmu gospodarczego, oraz że taki kierunek działania wybiera kierowany przez niego bank.

Jesteśmy tutaj też po to, aby formalnie przekazać dwa rekwizyty sztuki_ – powiedział Leszek Skiba. „Zamek Królewski otrzymuje tapiserię – arras tkany w Niderlandach z połowy XVI w., natomiast barokową szkatułę na biżuterię z XVIII w. przekazujemy Muzeum Narodowemu” – powiedział prezes Banku Pekao SA podczas konferencji na Zamku.

Sasin: Kultura wymaga mecenatu państwa

Dzisiaj, w wolnej Polsce, mecenasem kultury w coraz większym wymiarze jest państwo. Nakłady przeznaczone na kulturę wzrosły o 65 proc. Rozumiemy to bardzo dobrze, że polska kultura wymaga mecenatu państwa – mówił podczas konferencji minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wspieranie polskiej kultury to nasza wielka misja. Obecnie jest taka tendencja, aby kultura stawała się powszechna, ogólnoświatowa, porzucająca specyfikę czy pewien koloryt lokalny i narodowy – zaznaczył minister aktywów państwowych. Chcielibyśmy, aby nasza polska kultura była czymś, co nas wyróżnia na tle świata, czymś, z czego możemy być dumni, co również wśród wielu czynników powoduje, że możemy powiedzieć, że jesteśmy Polakami - dodał Sasin.

Chciałbym pogratulować pomysłu wirtualnej kolekcji, bo w wielu spółkach skarbu państwa są wybitne dzieła sztuki – podkreślił minister. Sasin podkreślił dzieła sztuki znajdują się w Banku Pekao i obecnie możemy się z nimi zapoznać. „Ale są również w innych spółkach – w Orlenie, w Banku PKO BP. Takie działa sztuki często zdobią korytarze albo gabinety prezesów i dyrektorów. Z natury rzeczy są niedostępne dla przeciętnego zwiedzającego, który chciałby się z tymi dziełami sztuki zapoznać” - wskazał. Jak ocenił Jacek Sasin, „dzięki pomysłowi wirtualnej galerii sztuki będzie możliwe, aby każdy, kto będzie chciał, mógł się z tymi dziełami sztuki zapoznać, przeżywać artystyczne i estetyczne uniesienia”.

Otwarcie Wirtualnej Galerii Sztuki skomentował także obecny na konferencji minister kultury i dziedzictwa kulturowego Piotr Gliński.

Każda kultura stanowi o tożsamości wspólnoty politycznej i tożsamości wspólnoty kulturowej, ale stanowi także o szansach rozwojowych każdej wspólnoty. Dlatego też od pewnego czasu przywiązujemy olbrzymie znaczenie do rozwoju polskiej kultury. Ona była zawsze ważna, ale nie zawsze była odpowiednio zaopiekowana - powiedział minister kultury i dziedzictwa kulturowego podczas spotkania na Zamku. Wirtualna Galeria Sztuki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom technicznym współczesnego świata, ale jest to pomysł promocji kultury - zaznaczył minister. Dodał, że w kolekcji galerii wirtualnej jest kolekcji jest 1200 dzieł, które teraz będą zawsze dostępne do oglądania.

