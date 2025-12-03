Chiński syndrom? Mocny spadek importu używanych aut

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w listopadzie br. wyniosła 66 344 sztuki, co oznacza spadek o 10,4 proc. r/r, podał IBRM Samar. To najniższy wynik miesięczny od grudnia 2023 roku i najniższy listopadowy od trzech lat.

„Taki spadek wpłynął również na wynik skumulowany, który po 11 miesiącach roku jest już o ponad 18 tys. mniejszy w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 877 402 sztuki (-2,1 proc.). Bardziej dotkliwy spadek w ostatnim miesiącu wykazał segment samochodów osobowych (59 633 szt., -10,8 proc.), których import zmniejszył się od początku roku o 3 proc., do poziomu 791 726 sztuk. Drugi miesiąc z rzędu (po wcześniejszej 27-miesięcznej passie wzrostów) spadek odnotował też segment samochodów dostawczych - wynik importu w listopadzie wyniósł 6 711 aut, -7,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Po 11-tu miesiącach wynik jest jednak nadal większy niż rok wcześniej (85 676 szt., +7,1 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Wiek importowanych aut ustabilizował się i wynosi obecnie 12,46 roku, w tym 12,82 roku w przypadku samochodów benzynowych.

Wśród krajów, z których w 2025 roku najczęściej importowane są samochody do Polski, dominują Niemcy (457 048 szt., -2,1 proc. r/r), przed Francją (91 401 szt., -1,3 proc. r/r), Stanami Zjednoczonymi (69 779 szt., +11,8 proc. r/r), Belgią (57 862 szt., -11,1 proc. r/r) i Holandią - (43 922 szt., -1,1 proc. r/r), wskazał Samar.

ISBnews, sek

