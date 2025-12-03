Vectra zapłaci 80,8 mln zł kary i wypłaci rekompensaty

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Vectrę 80,8 mln zł kary oraz nakazał wypłatę rekompensat za nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy konsumentów, za jednostronne zmiany zapisów w kolejnych umowach oraz za bezpodstawne podnoszenie opłat abonamentowych za usługi telewizyjne i internetowe.

Kara nałożona na Vectrę wynika nie tylko z wysokiego obrotu osiąganego przez spółkę, ale także z braku reakcji na wcześniejsze działania podejmowane przez UOKiK i tym samym umyślne naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, podano w komunikacie.

„Vectra przez lata jednostronnie zmieniała swoim klientom zapisy w umowach w trakcie ich trwania. Bezpodstawnie wprowadzała do wykonywanych umów klauzulę modyfikacyjną, która - w założeniu spółki - miała umożliwiać jednostronne podwyższanie abonamentu i pobieranie go od klientów w nowej wysokości. Skargi konsumentów potwierdziły, że Vectra kontynuuje bezprawne działania. Dlatego Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty, a następnie wydał decyzję” - czytamy w materiale.

„Oprócz nakazu zaprzestania naruszania interesów konsumentów oraz nałożenia kary w wysokości 80 789 528 zł decyzja prezesa UOKiK wiązać się będzie także ze zwrotami środków dla klientów. Po uprawomocnieniu się decyzji Vectra będzie musiała poinformować o niej konsumentów, a następnie oddać im opłaty za podwyższony abonament. Obecnym klientom przysługiwać wówczas będzie zwrot pieniędzy albo rabat w opłacie abonamentowej, natomiast byli klienci otrzymają zwrot środków” - dodano.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny / autor: materiały prasowe UOKiK

Vectra nie zaprzestała naruszania interesów konsumentów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny kwestionował już wcześniej nieprawidłowo wprowadzane przez Vectrę zmiany w umowach. Kara nałożona na spółkę w 2022 r. i zarzuty postawione w marcu tego roku nie skłoniły jednak przedsiębiorcy do zaprzestania naruszania interesów konsumentów, podano również.

„W poprzedniej decyzji wskazaliśmy wyraźnie, że praktyki Vectry naruszają prawo. Spółka nie zmieniła jednak swoich działań. Nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów. Jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów” - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK wskazał też, że w wyniku działań przedsiębiorcy konsumenci musieli płacić więcej za każdą z usług (telewizję i internet) - w skali roku sumy te sięgały nawet 144 zł w przypadku korzystania przez klienta z obu usług. W niektórych przypadkach już w krótkim czasie po zawarciu umowy klienci dowiadywali się, że spółka przygotowuje się do podwyżki lub jej dokonuje.

Niezależnie od rekompensaty publicznej, którą Vectra będzie musiała wykonać po uprawomocnieniu się decyzji, konsumenci mają cały czas możliwość dochodzenia roszczeń poprzez reklamację, a w razie wyczerpania tej drogi - skierować sprawę do sądu na podstawie przepisów dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych i kodeksu cywilnego, podano także.

Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do sądu.

Stanowisko operatora

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji dotyczącej decyzji o karze dla Vectra S.A. stanowczo zaprzeczamy mylącym informacjom, jakoby jakiekolwiek zmiany w zapisach umów oraz podniesienia opłat abonamentowych w przedmiotowej sprawie dotyczyły klientów z umowami na czas określony. Zmiany wprowadzano wyłącznie w przypadku umów bezterminowych, (zawartych na czas nieokreślony lub po okresie zobowiązania), informując przy tym pisemnie klientów z odpowiednim wyprzedzeniem o katalogu warunków i zapewniając im pełne prawo do swobodnego odstąpienia od umowy bez konsekwencji - napisano w komentarzu Vectry do decyzji UOKiK.

Vectra podaje, że jest największym pod względem liczby abonentów operatorem telewizji kablowej w Polsce.

ISBnews, materiały prasowe, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na nic protesty! Rząd sprzeda kolejkę na Kasprowy?

Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?

Srebro wyszło z cienia. Bije rekord za rekordem

»»Rząd Tuska dramatycznie zadłuża Polskę! – oglądaj w telewizji wPolsce24