Prezydent na szczycie V4 o ofercie energetycznej dla regionu

Niepodległość energetyczna to element suwerenności – powiedział prezydent Karol Nawrocki na szczycie Grupy Wyszehradzkiej (V4). Polska, jako państwo z dostępem do morza, może pełnić rolę hubu dostarczającego gazu do pozostałych krajów formatu - podał, dodając, że poczynił wstępne ustalenia w tej sprawie z prezydentem USA.

W środę w Ostrzyhomiu – historycznej stolicy Węgier – odbywa się szczyt z udziałem prezydentów państw V4: Polski – Karola Nawrockiego, Węgier - Tamasa Sulyoka, Czech – Petra Pavla oraz Słowacji – Petera Pellegriniego.

Pierwotnie wizyta Nawrockiego na Węgrzech miała obejmować także spotkania z Sulyokiem oraz z premierem Viktorem Orbanem. Zostały one jednak odwołane po niedawnej wizycie Orbana w Moskwie, gdzie rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem m.in. o dalszych dostawach rosyjskich surowców energetycznych na Węgry.

Celem niepodległość energetyczna

Nawrocki podczas oświadczeń dla prasy podkreślił potrzebę zacieśniania współpracy w tej dziedzinie między państwami V4, w tym w budowaniu połączeń energetycznych i gazowych.

Naszym wspólnym, jak wierzę, interesem jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych między krajami regionu (…), także połączeń gazowych oraz w zakresie energii elektrycznej. Niepodległość energetyczna jest także wyrazem suwerenności każdego z naszych państw – podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że Polska w ostatnich latach prowadziła zaawansowane rozmowy w sprawie możliwości dostarczania gazu ziemnego poprzez rozbudowaną sieć interkonektorów. Nawrocki powiedział, że Polska, jako kraj z bezpośrednim dostępem do morza, „jest współodpowiedzialna za dostarczanie energii, czy konkretnie gazu, do naszego regionu”.

Polska jako regionalny hub amerykańskiego gazu

Prezydent przekazał, że rozmawiał z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier „o współpracy państw naszego regionu w zakresie dostarczania przez Polskę gazu ze Stanów Zjednoczonych”. – Polska może być hubem dla naszego regionu i już poczyniłem wstępne ustalenia z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem – powiedział.

Cel jest oczywiście jasny: systematyczne ograniczenie rosyjskich wpływów w Europie, co (…) jest ważne dla bezpieczeństwa wszystkich naszych państw – podkreślił.

Ważnym dostawcą gazu drogą morską miałyby być Stany Zjednoczone. Jak dodał Nawrocki, „Polska ma konkretne oferty” w sprawie zacieśniania współpracy w kwestii energetyki gazowej.

Na agresję Rosji pomoga tylko USA i NATO

Nawiązał również do kwestii bezpieczeństwa regionu. Jak ocenił, fundamentalnym zagrożeniem jest dla niego odradzający się rosyjski imperializm, a silna obecność USA i NATO w regionie może zapewnić bezpieczeństwo Europie Środkowo-Wschodniej.

Wśród celów współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej wymienił to, „byśmy mieli odwagę powiedzieć »nie«” w kwestiach takich jak unijna polityka klimatyczna czy migracyjna. Jego zdaniem prowadzona przez UE polityka w tych obszarach jest niepokojąca, a przywódcy V4 „chcą przed nią ochronić swoje państwa”.

Prezydent Węgier podkreślił natomiast, że celem V4 będzie przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności, zwiększenie bezpieczeństwa i dalsze rozwijanie połączeń komunikacyjnych w regionie.

– Nasz region osiąga wyniki lepsze od średniej Unii Europejskiej pod względem wzrostu wydajności, ale to zasadniczo wynika jeszcze z efektu nadrabiania zaległości rozwojowych. Dlatego też popieramy działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności, ale jednocześnie w przypadku transformacji ekologicznej i cyfrowej musimy podejmować działania uwzględniające interesy przemysłu i gospodarki – ocenił Sulyok.

Pavel: misją V4 jest moderowanie polityki unijnej

Czeski prezydent Petr Pavel ocenił, że Czechy, Polskę, Słowację i Węgry łączy więcej niż dzieli. – Jesteśmy połączeni gospodarczo, komunikacyjnie, z punktu widzenia energetyki i w wielu innych (aspektach - PAP) – powiedział.

Dodał, że środowe spotkanie to okazja, by przekonać się, że jest „przestrzeń do współpracy” oraz potencjał w państwach V4, by „w różnych obszarach tę współpracę rozszerzyć i przyspieszyć już istniejący rozwój Europy Środkowej”. Pavel podkreślił, że w kwestiach, w których mają odmienne podejście, państwa V4 powinny ze sobą rozmawiać i wyjaśniać swoje stanowiska. – Zrozumienie siebie nawzajem jest podstawą tego, by nasze dobre relacje sąsiedzkie trwały – powiedział.

Ocenił ponadto, że jednym z celów V4 jest dążenie do wywierania wpływu na UE i przekonywanie innych partnerów do stanowisk państw środkowoeuropejskich.

Liderzy państw V4 zaznaczyli również, że w tym roku 25. rocznicę powstania obchodzi Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, utworzony w celu promowania współpracy między państwami V4, np. w dziedzinie nauki, kultury i turystyki. Nawrocki powiedział, że środki z funduszu mogłyby zostać przeznaczone także na wsparcie państw Bałkanów Zachodnich oraz społeczności chrześcijańskich na całym świecie, np. poprzez projekty humanitarne.

Z Ostrzyhomia Mikołaj Małecki (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na nic protesty! Rząd sprzeda kolejkę na Kasprowy?

Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?

Srebro wyszło z cienia. Bije rekord za rekordem

»»Rząd Tuska dramatycznie zadłuża Polskę! – oglądaj w telewizji wPolsce24