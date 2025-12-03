Przemysłowy gigant zwolni niemal 400 osób

Aż 392 osoby stracą pracę w fabryce firmy Aptiv w Jeleśni (woj. śląskie). To już kolejne zwolnienia grupowe w tej spółce w 2025 roku. Związkowcy z „Solidarności” poinformowali, że pracodawca uzasadnia swoją decyzję wyraźnym spadkiem liczby zamówień i przeniesieniem części produkcji do innych krajów.

Aptiv specjalizuje się w produkcji wiązek elektrycznych dla branży motoryzacyjnej, a ta pogrążona jest w głębokim kryzysie i właśnie on wydaje się przyczyną kłopotów. To już czwarta fala cięć etatów w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Trzecia miała miejsce na początku listopada – pożegnano się wtedy ze 140 pracownikami zakładu zlokalizowanego w Krakowie. Jeszcze kilka miesięcy temu firma zatrudniała 1,4 tys. ludzi.

Będą odprawy dla zwalnianych

Związkowcom z Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” udało się wynegocjować odprawy dla zwalnianych w wysokości jedenastokrotności miesięcznego wynagrodzenia dla osób ze stażem do 25 lat i dwunastokrotności dla związanych z zakładem od ponad 25 lat. Aptiv to globalna firma technologiczna specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach dla przemysłu motoryzacyjnego, zatrudniająca ponad 190 tys. osób. Spółka jest obecna w 49 krajach, a w Polsce zatrudnia około 5,5 tys. osób w trzech lokalizacjach (Kraków, Gdańsk i Jeleśnia).

Aptiv nie jest jedyny

Aptiv nie jest jedyną firmą działającą na Śląsku, która zdecydowała się na redukcję zatrudnienia. Jak podał portal WP Finanse, zwolnienia grupowe planuje też PG Silesia zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach, czyli jedyna prywatna kopalnia w Polsce.

Źródło: pulshr.pl, money.pl, WP Finanse. Oprac. GS

