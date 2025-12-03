Jest decyzja w sprawie stóp! RPP łamie schemat

W dniach 2-3 grudnia 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 grudnia 2025 r. i od tego dnia poziom stóp NBP będzie wynosił:

• stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Stopy procentowe NBP i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: decyzja wyjatkowa, wbrew tradycji

„Decyzja jest wyjątkowa, ponieważ jest wbrew tradycji, według której grudniowe posiedzenia zwykle nie przynosiły zmian w polityce pieniężnej. Inflacja spadła niespodziewanie mocniej niż zakładano i według wstępnego odczytu za listopad wyniosła 2,4%, czyli poniżej celu NBP. Tak szybkie obniżenie dynamiki cen osłabiło argumenty jastrzębich członków Rady. Sam prezes Glapiński po październikowym posiedzeniu wykluczał obniżki w grudniu. Rynek dostał jednak jasny sygnał, że powrotu drożyzny w tej chwili nie widać – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Spada też presja wewnętrzna. Dynamika płac wyhamowuje, co ogranicza ryzyko silnego wzrostu kosztów pracy, które pozostają na rekordowo wysokich poziomach w kosztach operacyjnych firm. Widać wyraźnie, że presja płacowa słabnie, a średniookresowe ryzyka inflacyjne nie są szczególnie widoczne. W tych warunkach RPP nie miała silnych argumentów, by opierać się kolejnemu cięciu. Dotychczasowe obniżki stóp przynoszą ulgę budżetom domowym i zwiększają możliwości kredytowe Polaków, co szczególnie widać na rynku hipotecznym. Następne cięcia mogą pojawić się już w pierwszym kwartale 2026 roku - dodaje analityk Portu.

Analitycy mBanku: kolejne dostosowania w 2026 roku

RPP w niecyklu obniżek dokonała kolejnej redukcji stopy referencyjnej o 25pb lądując na 4%. Kolejne dostosowania w 2026 roku zejdą do 3%, a po drodze prezes Glapiński z pewnością wszystkich przekona (być może łącznie z nami), że to przecież niemożliwe - komentują analitycy mBanku.

Analitycy Banku ING: Jesteśmy coraz bliżej stopy docelowej

W grudniu RPP piąty raz z rzędu obniżyła stopy procentowe o 25pb (do 4,00%). W 2025 Rada zredukowała stopy o łącznie 175pb, chociaż formalnie odcina się od określenia tych dostosowań „cyklem”. Jesteśmy coraz bliżej stopy docelowej, która wyniesie prawdopodobnie 3,00-3,50% - wskazali ekonomiści ING.

Materiały prasowe, nbp.pl, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na nic protesty! Rząd sprzeda kolejkę na Kasprowy?

Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?

Srebro wyszło z cienia. Bije rekord za rekordem

»»Rząd Tuska dramatycznie zadłuża Polskę! – oglądaj w telewizji wPolsce24