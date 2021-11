Zysk Grupy PZU: 759 mln zł!

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej za III kwartał br. wyniósł 759 mln zł, wobec 890 mln zł w tym samym okresie ub.r. - podała w czwartek spółka. Po trzech kwartałach 2021 r. zysk netto wyniósł 2,43 mld zł wobec 1,191 mld zł w tym samym okresie w 2020 r. - dodano.

„Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł po trzech kwartałach 2021 r. 2,43 mld zł. Jest to wzrost o 104 proc. w ujęciu rok do roku i jednocześnie najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich sześciu lat” - poinformowała spółka w czwartkowej informacji prasowej.

Jak dodała spółka, oznacza to zwrot na kapitale (ROE) po okresie styczeń-wrzesień br. na poziomie 17,9 proc. (wobec 9,3 proc. w tym samym okresie 2020 r.).

„Od początku tego roku konsekwentnie prezentujemy bardzo dobre wyniki. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy ponad dwukrotnie wyższy zysk netto rok do roku, osiągając już w tej części roku poziom 127 proc. wyniku za cały rok 2020. Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 17,9 proc., co oznacza poprawę rok do roku aż o 8,6 punktu procentowego i przekroczenie poziomu założonego w strategii” - powiedziała cytowana w informacji prasowej prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Jak podkreśliła, „pierwszy raz w historii PZU po trzecim kwartale roku przekroczyliśmy próg 18 mld zł przypisu składki”

Spółka podała, że zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w samym III kw. wyniósł 759 mln zł, wobec 890 mln zł w tym samym okresie ub.r.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki od 2010 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.

