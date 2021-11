UOKiK radzi na co zwrócić uwagę podczas Black Friday

Zarówno sprzedający jak i kupujący powinni pamiętać, że przecenione towary - jeśli okażą się wadliwe - podlegają reklamacji, a korzystając z e-sklepu sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy - zwraca uwagę UOKiK przed zbliżającym się Black Friday.

UOKiK podkreślił, że co roku do Urzędu trafiają skargi dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji. Wyjaśniono, że w zgłoszeniach najczęściej pojawia się problem żonglowania cenami. Chodzi o praktykę, w której przedsiębiorcy podnoszą je tuż przed wyprzedażą po to, żeby po ich obniżce rabat wydawał się niezwykle atrakcyjny. Urząd zwrócił uwagę, że tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Chcąc się ustrzec przed fikcyjną promocją UOKiK radzi konsumentom, aby wcześniej zrobili rozeznanie cenowe artykułów, które chcą kupić podczas Black Friday. Wtedy można ocenić, czy czy zaproponowana cena promocyjna jest okazją, jest niższa niż przed promocją.

„W tym okresie wyprzedaży i promocji przypominamy osobom polującym na okazje o tym, jakie mają prawa. Podpowiadamy też na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas zakupów. Konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów” - wskazał prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

UOKiK zwraca uwagę tak sprzedawcom jak i kupującym, że przecenione towary – tak jak wszystkie inne - podlegają reklamacji, jeśli okażą się wadliwe. „Składamy ją w ramach rękojmi u sprzedawcy - najlepiej na piśmie. Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi (najczęściej jest to producent lub dystrybutor towaru). Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas” - wyjaśniono.

Urząd przypomina jednak, że jeśli powodem obniżenia ceny produktu jest jego wada, a kupujący wie o tym, to później nie można go reklamować.

UOKiK dodał, że jeśli kupujemy w sklepie stacjonarnym, należy pamiętać, że zwrot pełnowartościowego towaru zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy.

„Dlatego warto dobrze przemyśleć zakup i nie działać pod wpływem chwilowego impulsu wywołanego obniżką ceny. Przed transakcją zapytajmy sprzedawcę, jaka jest polityka sklepu w tym zakresie – czy zwroty są możliwe, a jeśli tak, to w jakim terminie i na jakich zasadach” - radzi Urząd.

Odnośnie zakupów przez internet, trzeba pamiętać mamy ustawowe prawo do namysłu – w ciągu 14 dni od otrzymania produktu możemy odstąpić od umowy bez podawania powodów. Po odesłaniu zakupów otrzymamy zwrot pieniędzy, niezależnie od tego, czy zrobiliśmy je po promocyjnej cenie czy po regularnej.

Urząd radzi też na co zwrócić uwagę kupując za pośrednictwem sieci.

Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić wiarygodność sprzedawcy - dane rejestracyjne, adres, dane do kontaktu. Sprzedawca ma obowiązek je udostępnić.

„Wątpliwości wśród kupujących powinny wzbudzić literówki, błędy gramatyczne czy nieestetyczny wygląd strony. Namawiamy do sprawdzania, czy sklep posiada certyfikat SSL. Zwracamy uwagę na symbol zamkniętej kłódki znajdującej się przed adresem strony internetowej, a także na prefiks https://” - dodano.

UOKiK przyznaje, że zweryfikowanie sklepu w warunkach domowych może nie być łatwe dla wielu konsumentów, ale wówczas z pomocą przychodzi symulator Europejskiego Centrum Konsumenckiego – https://brandedshoesoutlet.eu/.

„To narzędzie, które przypomina sklep internetowy i przystępnie pokazuje, na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę na każdym etapie zakupów. Przy okazji można sprawdzić swoją wiedzę o prawach konsumenckich i przekonać się, jakie popełniamy błędy podczas e-zakupów. Dzięki temu w przyszłości – w realnym świecie – będziemy mogli ich uniknąć” - podkreślono.

Z poradami dla kupujących można się też zapoznać na konsument.edu.pl.

PAP/kp