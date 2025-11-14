Obligacje trzyletnie przebojem inwestycyjnym

Polacy w październiku kupili obligacje detaliczne za 6,3 mld zł; największą popularnością cieszyły się papiery trzyletnie o stałym oprocentowaniu, których sprzedaż wyniosła ponad 2,55 mld zł - poinformował w piątek resort finansów. We wrześniu sprzedaż oszczędnościowych papierów skarbowych wniosła 6,7 mld zł.

Ministerstwo Finansów przekazało dane o sprzedaży obligacji detalicznych w ubiegłym miesiącu.

„W październiku Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych blisko 6,3 mld złotych. Najczęściej wybierane obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, stanowiły 41 proc. październikowej sprzedaży ogółem. Wysokim zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, których udział w sprzedaży wyniósł 32 proc.” – wskazał cytowany w komunikacie resortu wiceminister finansów Jurand Drop.

Obligacje trzyletnie stanowiły 41 proc. wartości sprzedaży

Ministerstwo podało, że sprzedaż obligacji trzyletnich o stałej stopie procentowej wyniosła ponad 2,55 mld zł (udział w sprzedaży wyniósł 41 proc.). Na drugim miejscu pod względem popularności w październiku były obligacje roczne o zmiennej stopie, równej stopie referencyjnej NBP, których sprzedaż przekroczyła 2 mld zł (32-proc. udział w sprzedaży). Na trzecim miejscu znalazły się papiery czteroletnie, z oprocentowaniem uzależnionym od inflacji – sprzedano ich za blisko 580 mln zł.

Sprzedaż papierów 10-letnich z oprocentowaniem również opartym o inflacją wyniosła prawie 550 mln zł. Poza tym nabywcy kupowali obligacje 2-letnie z oprocentowaniem powiązanym ze stopą referencyjną NBP (sprzedaż wyniosła ponad 293 mln zł) oraz obligacje 3-miesięczne o stałej stopie (sprzedaż wyniosła ponad 205 mln zł).

Na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich i 12-letnich (ich oprocentowanie także zależy od inflacji) dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę około 109 mln zł.

63 proc. papierów zostało kupionych przez internet

„Klienci postrzegają detaliczne obligacje skarbowe jako bezpieczny i atrakcyjny sposób pomnażania swoich oszczędności. Coraz częściej wybierają też wygodny i bezpieczny zakup przez internet. W październiku wartość środków zdeponowanych w naszych obligacjach, po raz kolejny przekroczyła poziom 6 mld złotych (6,3 mld zł), z czego większość – 63 proc. zostało kupionych przez internet” – dodał Jurand Drop.

MF przypomniało, że obligacje oszczędnościowe można kupić w oddziałach PKO BP i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP lub w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki. Obligacje są również dostępne przez internet w serwisach banków i aplikacji mobilnej PeoPay.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Europa ślepo brnie w „zielony absurd”. „Musi być weto!”

PKB w III kwartale: przedwczesny optymizm

Ameryce wyparowało ponad 90 mld dol.

»»Mój mąż to tytan pracy – oglądaj specjalny wywiad z Martą Nawrocką w telewizji wPolsce24