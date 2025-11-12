Wątpliwości wokół Softbank, silne wzrosty w Europie

Scenariuszem bazowym na dzisiejszy dzień wydaje się kontynuacja wzrostów na świecie, na GPW możemy zobaczyć naprawdę znaczące zwyżki.

Kolejny tydzień listopada rozpoczął się na globalnych rynkach akcji doskonale, a pretekstem do zwyżek stało się zakończenie najdłuższego w historii government shutdown w USA. O ile można mieć wątpliwości co do wartości impulsu w sytuacji, gdy samo ograniczenie działalności rządu nie wywołało żadnej przeceny, kompromis został osiągnięty dość nagle i jest sukcesem Republikanów – ośmiu demokratycznych senatorów zagłosowało za, mimo że nie zdołali osiągnąć żadnych ustępstw. Wzrosty w Europie przekraczały 1 proc., DAX zyskał 1,65 proc., CAC40 1,32 proc., IBEX nawet 1,77 proc., a FTSE MiB 2,28 proc.. Dobrze radziła sobie także Warszawa, WIG20 wzrósł o 1,65 proc., mWIG40 o 1,40 proc., a sWIG80 o 0,65 proc., ponownie błyszczała energetyka.

We wtorek zwyżki w Europie były kontynuowane, choć nieco skromniej – najsłabszy spośród głównych indeksów DAX wzrósł o 0,53 proc., najsilniejszy IBEX o 1,27 proc.. Stoxx 600 zyskał 1,28 proc. O 6,43 proc. odbijało Novo Nordisk, a cały sektor ochrony zdrowia o 2,81 proc., wiedziony w górę także przez Roche (+3,51 proc.) i AstraZeneca (+2,59 proc.). Świetnie radziły sobie spółki z sektora dóbr luksusowych – LVMH zyskało 2,43 proc., Hermes 3,69 proc..

Po początkowych problemach wzrostem o 0,21 proc. zamknęło się S&P500, ale NASDAQ spadł o 0,25 proc. Technologia (-0,72 proc.) była jedynym tracącym sektorem, z silnym balastem w postaci nVIDIi (-2,96 proc.), Broadcomu (-1,79 proc.) i Oracle (-1,94 proc.). Na drugim biegunie znajdowały się spółki medyczne – Eli Lilly (+2,27 proc.) i Johnson&Johnson (+2,88 proc.).

W godzinach porannych wszystkie indeksy azjatyckie rosną, ale oczy inwestorów zwrócone są na SoftBank, który spada dwucyfrowo pomimo lepszych od oczekiwań wyników za sprawą decyzji o sprzedaży pozostałych akcji nVIDIi – japoński gigant narastająco uzależniony jest od przyszłości OpenAI. Za sprawą niepokojących raportów z rynku pracy drożeją obligacje, o ile jutrzejsze dane inflacyjne nie zmienią obrazu, obniżka stóp w grudniu wydaje nam się niemal pewna. Zakończenie shutdownu w USA musi zostać przegłosowane jeszcze przez Izbę Reprezentantów, ale wydaje się to formalnością. Scenariuszem bazowym na dzisiejszy dzień wydaje się kontynuacja wzrostów na świecie, na GPW możemy zobaczyć naprawdę znaczące zwyżki.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

