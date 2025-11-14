500 mln zł z europejskich funduszy na polskie start-upy

Europejski Fundusz Inwestycyjny przeznaczy 500 mln zł i będzie zarządzał nowym funduszem Future Tech Poland, będącym częścią programu Innovate Poland - poinformował Europejski Bank Inwestycyjny, do którego grupy należy EFI. Fundusz ma przyczynić się do rozwoju innowacji technologicznych w Polsce.

Jak przekazał EBI, fundusz Future Tech Poland ma osiągnąć wartość 1,5 mld zł dzięki środkom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (500 mln zł) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (1 mld zł). Fundusz ma wzmocnić rozwój i pozycję polskich startupów poprzez inwestycje w fundusze venture capital, które finansują firmy o wysokim potencjale wzrostu.

EBI podał, że po podpisaniu w najbliższych dniach odpowiedniej umowy między EFI a BGK pierwsze projekty zostaną zatwierdzone jeszcze w tym roku, a cały program zostanie w pełni wdrożony do końca 2027 r.

Fundusz ma być częścią programu Innovate Poland

Fundusz ma być częścią programu Innovate Poland. W piątek ma odbyć się konferencja dotycząca ogłoszenia programu Innovate Poland, z udziałem przedstawicieli PFR, BGK i PZU oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

„Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawia dziś kompleksową ofertę wsparcia finansowego i doradczego dla projektów przyczyniających się do rozwoju przełomowych technologii w Polsce. Po pierwsze, Europejski Fundusz Inwestycyjny aktywnie włącza się w polski plan stymulowania firm na wczesnym etapie rozwoju. Do Innovate Poland wnosimy finansowanie oraz doświadczenie w zarządzaniu funduszami” - podkreśliła, cytowana w komunikacie, wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

EBI podpisał też w piątek umowę finansowania o wartości 25 mln euro z polską firmą Synerise, która oferuje rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji i automatyzacji dla biznesu. Spółka przeznaczy środki na realizację programu rozwoju, który opiewa na 54 mln euro i zakłada wprowadzenie nowej generacji technologii analizy behawioralnej wykonywanej przy pomocy sztucznej inteligencji.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem jest udzielanie kredytów długoterminowych m.in. na rzecz realizacji inwestycji w dziedzinie klimatu i środowiska.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomaganie im w dostępie do finansowania.

