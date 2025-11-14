Czołowe zderzenie w sprawie wet prezydenta

Premier Donald Tusk: źle oceniam pierwsze 100 dni prezydentury Nawrockiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: prezydent Karol Nawrocki, korzystając z konstytucyjnych prerogatyw, odmawiał podpisania złych dla Polaków ustaw.

W piątek, 14 listopada, mijają sto dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta RP.

100 dni prezydenta. Mocne wejście!

Tusk: prezydent wetuje ustawy „z niezwykłym impetem”

Premier poproszony w piątek o ocenę dotychczasowej działalności prezydenta powiedział, że „ocenia ją krytycznie z oczywistych względów”.

Według Donalda Tuska, który w piątek przebywał w Retkowie (woj. dolnośląskie), Karol Nawrocki wetuje ustawy „z niezwykłym impetem”. – Blokuje nawet tak oczywiste sprawy, jak powołanie parku narodowego i to parku narodowego, który cieszył się taką powszechną akceptacją wszystkich gmin zainteresowanych tym przedsięwzięciem – także miejscowego biznesu – podkreślił premier, nawiązując do zawetowanej przez prezydenta w ubiegłym tygodniu ustawy ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Zdaniem szefa rządu „wszystkie argumenty prezydenta, które podpowiadał, suflował PiS, kompletnie mijały się z rzeczywistością”.

To jest tylko jeden z przykładów takiego niepotrzebnego i bardzo szkodliwego z punktu widzenia państwa polskiego wetowania – ocenił.

Leśkiewicz: prezydet odmawiał podpisania złych dla Polaków ustaw

Po konferencji prasowej premiera na platformie X wpis zamieścił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz:

Fake makerzy z koalicji rządzącej mocno się dzisiaj uaktywnili. Długo się zastanawiali, czym odwrócić uwagę od podsumowania 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Gdyby tyle samo energii wkładali w tworzenie dobrego prawa, co w kreowanie manipulacji, żyłoby nam się na pewno dużo lepiej. Cóż, każdy robi to, w czym jest najlepszy – wskazał rzecznik.

Tymczasem Prezydent Karol Nawrocki, korzystając z konstytucyjnych prerogatyw, odmawiał podpisania złych dla Polaków ustaw. Zresztą, sami Państwo zobaczcie:

►ustawa wiatrakowa – Prezydent stanął w obronie Polaków, blokując przepisy umożliwiające stawianie turbin wiatrowych tuż przy zabudowaniach mieszkalnych, chroniąc obywateli przed interesami lobbystów oraz zagranicznych koncernów.

► ustawa deregulacyjna w energetyce – Prezydent powstrzymał rozwiązania uderzające w osoby wykluczone cyfrowo, dbając o to, aby miały pełny i równy dostęp do usług energetycznych.

► nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej – Prezydent zapobiegł zmniejszeniu kar za przestępstwa skarbowe, zabezpieczając interes finansowy państwa.

► nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Prezydent, kierując się oczekiwaniami obywateli, stanął po stronie Polaków, którzy oczekują traktowania przedstawicieli innych państw zamieszkujących nasz kraj na równych warunkach.

► nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin – Prezydent ochronił rolników przed kolejną falą biurokratycznych wymogów, które mogłyby osłabić konkurencyjność polskiej wsi.

► nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – swoim wetem Prezydent wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne Polski.

► Lex Kamilek – Prezydent odpowiedział na apel Rzecznika Praw Dziecka i zatrzymał przepisy narażające dzieci na kontakt z osobami skazanymi za poważne przestępstwa. ► nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym – Prezydent przychylił się do opinii językoznawców i ekspertów, blokując projekt przygotowany w sposób nierzetelny i nacechowany politycznie.

► ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – Prezydent wsparł poszkodowanych, a nie korporacje, uniemożliwiając wdrożenie reformy, która w praktyce uprzywilejowałaby ubezpieczycieli kosztem obywateli oczekujących terminowych wypłat.

► ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry – Prezydent stanął po stronie mieszkańców i lokalnej gospodarki, przeciwdziałając ograniczeniom zagrażającym żegludze śródlądowej i dostępowi do portów w Szczecinie oraz Świnoujściu.

► nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – Prezydent zatrzymał rozwiązania grożące wzrostem cen wody dla mieszkańców oraz nakładające nadmierne obowiązki na samorządy.

► nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Prezydent obronił interesy mieszkańców obszarów słabiej zurbanizowanych, przeciwdziałając regulacjom, które pogłębiłyby wykluczenie transportowe.

► nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – Prezydent uniemożliwił dopuszczenie do zarządów spółek osób skazanych za przestępstwa, chroniąc standardy życia publicznego i gospodarczego.

