100 dni prezydenta. Mocne wejście!

Przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 13 razy złożył weto, odbył 11 wizyt zagranicznych i złożył w Sejmie 11 inicjatyw ustawodawczych, w dużej mierze wypełniając swoje obietnice wyborcze i realizując tzw. „Plan 21”. Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące realizacji inwestycji CPK czy waloryzacji emerytur – odnotowuje portal wPolityce.pl

W orędziu wygłoszonym 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym Prezydent Karol Nawrocki obiecał Polakom, że Polska będzie: suwerenna, bezpieczna, praworządna, normalna, będzie państwem dobrobytu i odważnych wielkich inwestycji. Taką wizję Polski prezydent Nawrocki realizuje każdego dnia – wskazuje portal wPolityce.pl.

Kaczyński: 100 dni spełnionych obietnic

100 dni Prezydenta to 100 dni spełnionych obietnic. Zwycięstwo @NawrockiKn dało Polakom nadzieję, że da się zatrzymać zło, jakim jest rząd Tuska - napisał na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Mamy dobrego Prezydenta - niezwykle aktywnego także na arenie międzynarodowej - którego drogowskazem zawsze jest interes naszej Ojczyzny. Ciężka praca w kampanii i ciężka praca od pierwszego dnia prezydentury przynoszą efekty: 11 projektów ważnych ustaw oraz zablokowanie złych przepisów, które chciał przyjąć rząd - napisał Jarosław Kaczyński.

Aktywność i inicjatywy ustawodawcze

W ciągu stu dni Prezydent złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Prezydent mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych. Odbył 11 wizyt zagranicznych, w tym dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych, a także przyjął 6 prezydentów i premierów państw. Złożył ponad 20 wizyt krajowych. Przyznał ponad 24 tys. odznaczeń.

Zgodnie z obietnicą złożoną w kampanii, Prezydent przed upływem stu dni od początku kadencji złożył w Sejmie projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc. To trwała reforma upraszczająca system i obniżająca rachunki za prąd, a jej celem jest realna ulga dla rodzin i firm.

Oprócz tej inicjatywy, prezydent Nawrocki złożył jeszcze dziesięć innych projektów, w tym dwa dotyczące wielkich inwestycji: Centralnego Portu Komunikacyjnego i polskich portów, trzy inicjatywy społeczne: „PIT Zero. Rodzina na plus” zwalniająca z podatku dochodowego rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci, „Ochrona polskiej wsi”, zobowiązująca rząd do ochrony polskiego rolnictwa przed napływem zboża z Ukrainy i efektami umowy z Mercosur oraz zakazująca sprzedaży ziemi cudzoziemcom przez 10 lat, a także projekt przewidujący coroczną rewaloryzację emerytur o minimum 150 zł.

Wśród złożonych przez Prezydenta projektów są także: ustawa powołująca Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych, projekt zmian w procesie przyznawania polskiego obywatelstwa i projekt ustawy przeciwdziałającej rozpowszechnianiu w Polsce szkodliwej ideologii banderyzmu. Prezydent przedstawił również projekty korygujące ustawy zawetowane – tak było z regulacją aktualizującą zasady pomocy publicznej dla Ukraińców, a także z projektem przedłużającym mrożenie cen energii elektrycznej.

