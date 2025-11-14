Czy o zakazie importu gazu z Rosji zdecyduje unijny Trybunał?

Węgierski rząd szykuje się na batalię sądową w Komisją Europejską w związku z unijnym zakazem importu rosyjskiego gazu, który ma obowiązywać od 2028 roku.

Wszystko wskazuje na to, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy zakaz zakupów rosyjskiego surowca jest zgodny z prawem. Nie tylko Węgry ale i Słowacja są mu przeciwne. Jednak dziś – jak podaje portal Euractive – to premier Węgier Viktor Orban potwierdził, że skieruje sprawę do ETS. Portal cytuje jego wypowiedź radiową, w której po raz kolejny stwierdził, że „nie akceptuje” zakazu i uważa go za „ewidentnie niezgodny z prawem i wartościami europejskimi”. Zdaniem premiera Orbana władze w Brukseli wybrały takie rozwiązania „w celu zamknięcia rządu krajowego, który się z nimi nie zgadza”.

Plan, by z końcem 2027 roku kraje unijne zrezygnowały z importu paliw kopalnych z Rosji pojawił się już w maju 2022 roku czyli w trzy miesiące po jej napaści na Ukrainę. I został wpisany w ekostrategię REPower EU, która ma z jednej strony na celu w ogóle przyśpieszenie dekarbonizacji Unii i transformacji energetycznej, a z drugiej - stała się sygnałem, że Wspólnota musi przestać finansować Moskwę kupując od niej surowce. I tym samym skłonić władcę Kremla do rozmów pokojowych z Ukrainą.

Ostateczna rozgrywka o „zakaz” miała miejsce w październiku, gdy została praktycznie przyjęty przez większość państw członkowskich. Słowacja i Węgry, które z nim się nie zgadzają, najpierw kontynuowały import rurociągami tranzytowymi przez Ukrainę, a w tym roku – przez inne państwa. Viktor Orban zdołał nawet przekonać prezydenta Donalda Trumpa do swoistej „derogacji”, by Węgry nie podległy antyrosyjskim sankcjom USA i – jak zapewniał dziś – chodzi o okres dłuższy niż rok.

Zderzenie z Komisją Europejską

Postawę premiera Orbana wobec Moskwy i fakt, że kupuje ciągle rosyjskie surowce ostro krytykuje od wielu miesięcy Komisja Europejska. Choć znacznie łagodniej traktuje władze Hiszpanii, Francji czy Belgii, w których to krajach firmy są znaczącymi odbiorcami gazu skroplonego (LNG) z Rosji i na nim – jako tanim surowcu – zarabiają.

Trudno ocenić, jakie stanowisko zajmie Trybunał w sprawie wniosku władz w Budapeszcie. Formalnie kraje członkowskie maja prawo swobody kształtowania szeroko rozumianej polityki energetycznej, a gaz do takich surowców należy. Jednocześnie premier Orban argumentuje (o czym pisze Euractive), że zakaz importu to nie jest typowy element sankcji, ale „środek polityki handlowej”.

Agnieszka Łakoma

