PKO BP: Popyt na pracę w polskiej gospodarce pozostaje silny

Popyt na pracę w krajowej gospodarce pozostaje silny, na co wskazuje m.in. stale rosnąca liczba pracujących legalnie obcokrajowców - ocenili analitycy banku PKO BP. Zaznaczyli, że wzrost siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia na początku 2022 r. będzie dodatkowo wspierany przez zmiany podatkowe.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, zatrudnienie w październiku rok do roku wzrosło o 0,5 proc., a miesiąc do miesiąca - o 0,1 proc. Natomiast wynagrodzenie w październiku rdr wzrosło o 8,4 proc., a mdm - o 1,3 proc.

Dodali, że przeciętne wynagrodzenie od ponad pół roku utrzymuje się „powyżej przedpandemicznego trendu, a jego wzrost jest nadal bardzo solidny”. Z kolei dane odsezonowane wskazują na lekkie wyhamowanie dynamiki w ujęciu nominalnym i „na razie nie pokazują narastania spirali cenowo-płacowej”.

Przeciętne zatrudnienie wzrosło w październiku o 4,1 tys. etatów, co według GUS wynikało z przyjęć, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także z mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych. „Nie spełniły się więc obawy o to, że silny wzrost zachorowań i liczby osób na kwarantannie ponownie będzie negatywnie wpływał na statystykę przeciętnego zatrudnienia” - wskazali analitycy PKO BP. Zastrzegli, że nie można jednak wykluczyć takiego efektu w listopadzie, „kiedy liczba osób przebywających na kwarantannie bije rekordy i przekracza 500 tys.”. Dodano, że popyt na pracę w krajowej gospodarce pozostaje silny, na co wskazuje m.in. stały wzrost liczby pracujących legalnie obcokrajowców.