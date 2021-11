Black Friday w LINK4 – OC i OC/AC do 20% taniej przez cały tydzień!

Black Friday (po polsku Czarny Piątek), choć wywodzi się z tradycji amerykańskiego biznesu, stał się bardzo popularny na całym świecie. Przez wielu traktowany jest jako swoiste święto klienta. Także w Polsce zyskał bardzo dużą popularność, również w branży ubezpieczeniowej.

LINK4 z chęcią włącza się po raz kolejny w tę akcję. W ramach tegorocznego Black Friday ubezpieczenie OC oraz pakiet OC/AC będzie można kupić w LINK4 ze zniżką do 20 procent i to nie tylko w piątek, ale już od poniedziałku 22 listopada aż do końca miesiąca!

Black Friday w LINK4 to doskonała okazja, by skorzystać z bogatej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych w bardzo atrakcyjnej cenie. Co roku tysiące naszych klientów mogą skorzystać z tej wyjątkowej promocji. Z myślą o tym, by jak najwięcej osób mogło cieszyć się zniżki do 20 procent na OC i OC/AC, z tej okazyjnej ceny można u nas skorzystać od 22 do 30 listopada. Rabat dedykowany jest dla klientów indywidualnych.

Fenomen Black Friday to prawdziwa fiesta, na którą wielu czeka cały rok, by upolować wyjątkowe okazje na rynku.

W LINK4 już tysiące klientów skorzystało z tej wyjątkowej oferty. 20% rabat mogą uzyskać wszyscy nowi klienci indywidualni. Wystarczy wejść na stronę www.LINK4.pl, zadzwonić na numer 22 4444444 i podać kod promocyjny BF2021 lub udać się do agenta (tu kod BF21), by kupić ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie. Rabat obowiązuje już od poniedziałku 22 listopada aż do wtorku 30 listopada. Takiej okazji nie wolno przegapić!

O szczegóły promocji warto zapytać bezpośrednio naszych konsultantów pracujących na infolinii lub wejść na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziemy również szczegółowe warunki ubezpieczenia w OWU.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.