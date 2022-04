Policja w majówkę będzie jeszcze bardziej czujna

W długi weekend majowy policjanci ze stołecznej drogówki będą prowadzili wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach. W czwartek startujemy z nową kampanią pod nazwą „Daj szansę innym” - powiedział naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Dariusz Ejsmont.

„W długi weekend majowy zawsze pokonujemy wiele kilometrów, by spędzić wolny czas. Biorąc pod uwagę dobre warunki atmosferyczne i pogodę decydujemy się na szybszą jazdę, co nierzadko kończy się tragicznie. Dlatego najbliższe dni to egzamin dla wszystkich uczestników ruchu drogowego” - powiedział młodszy inspektor Dariusz Ejsmont.

Wskazał, że w trakcie majówki stołeczni policjanci będą kłaść duży nacisk na przestrzeganie ograniczeń prędkości. „Będą prowadzone też kontrole stanu trzeźwości oraz stanu technicznego pojazdów, a na drogach będzie zwiększona liczba pojazdów nieoznakowanych i motocykli. Na ulicę wyjedzie też specjalna grupa +SPEED+” - przekazał policjant.

Zaznaczył, że w czwartek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów ościennych rozpoczynają działania pod nazwą „Daj szansę innym”. „Ich cel to zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego – od najmłodszych przedszkolaków, po doświadczonych życiowo seniorów” - tłumaczył.

„Działania +Daj szanse innym+ mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Świadomy kierowca, w przypadku zdarzenia drogowego, gdy nie ma osób zabitych ani rannych, zwłaszcza, gdy sytuacja jest bezsprzeczna – nie wezwie załogi policji. Nie ma takiego obowiązku i może zakończyć sprawę z udziałem drugiego uczestnika, spisując oświadczenie z kolizji. W tym samym czasie policjanci mogą realizować bieżące zadania, np. badać trzeźwość kierowców, co skutkuje zmniejszoną liczbą nietrzeźwych kierujących poruszających się po drogach lub mogą mierzyć prędkości pojazdów, co zmniejsza liczbę kierujących jadących +zbyt szybko+. W wielu miejscach będzie to miało realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze” - powiedział.

W związku z akcją „Daj szansę innym” policjanci warszawskiej „drogówki”, przy współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną w Uwielinach oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Służb Ratowniczych nagrali profilaktyczny spot uświadamiający społeczeństwu, że nie w każdej sytuacji trzeba wybierać numer alarmowy 112 i wzywać pomoc. „Taka wiedza może skutkować skróconym czasem oczekiwania na pomoc tam, gdzie ktoś rzeczywiście jej potrzebuje. Służby ratownicze niestety często przyjeżdżają do miejsc, gdzie nie jest to konieczne” - podkreślił.

„Wzywanie służb ratowniczych w nieuzasadnionych przypadkach może spowodować +zablokowanie+ załogi, która właśnie w tym momencie mogłaby być w zupełnie innym miejscu – tam, gdzie realnie ktoś potrzebuje pomocy. Dajmy szansę innym otrzymać tę pomoc” - zaapelował naczelnik WRD KSP.

Młodszy inspektor przekazał też PAP dane dotyczące wypadków na drogach stołecznego garnizonu, obejmującego Warszawę i powiaty ościenne. Od początku roku do 25 kwietnia doszło do 284 wypadków (w 2021 r. - 240 wypadków), z czego 29 było ze skutkiem śmiertelnym (w 2021 r. - 31). W wypadkach zginęło 30 osób (2021 r. - 35), a 308 zostało rannych (2021 r. - 270).

„Wprawdzie jest odnotowywany spadek liczby wypadków śmiertelnych i osób zabitych, to jednak należy pamiętać o tym, że mówiąc o wypadkach i stanie bezpieczeństwa na naszych drogach musimy pamiętać o tym, że w tym roku mamy zdecydowany wzrost ilości uczestników ruchu drogowego” - podkreślił.

„Mówimy zarówno o kierujących, ale też o zwiększonej ilości pieszych, co szczególnie widoczne jest w Warszawie. Spowodowane jest to wojną, która toczy się w Ukrainie” - dodał mł. insp. Dariusz Ejsmont.

PAP/ as/