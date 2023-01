Polska policja przesiada się... na hybrydę?

Na stołecznych drogach pojawiły się radiowozy hybrydowe w nowych policyjnych barwach. To 35 samochodów suzuki swace zakupionych z funduszy unijnych, które zasiliły stołeczny Wydział Ruchu Drogowego - poinformował mł. insp. Mikołaj Linda z Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji.

Młodszy inspektor Mikołaj Linda w rozmowie z PAP przekazał, że nowe radiowozy hybrydowe zostały kupione we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. „Przedstawiony przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych, co pozwoliło na zakup 35 samochodów o napędzie hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej” - wyjaśnił policjant.

„Pomimo, iż w ostatnich latach bezpieczeństwo na polskich drogach wyraźnie się poprawiło, liczba ofiar śmiertelnych i liczba rannych wciąż jest zdecydowanie za wysoka. Przyjęte przez UE podejście zakładające +Wizję Zero+ oraz bezpieczny system, dążący do wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń na drogach europejskich, obliguje również polską policję, a tym samym Komendę Stołeczną Policji, do uzyskania obranego celu” - tłumaczył.

Wskazał, że jednym z elementów służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest sprawny i nowoczesny sprzęt, który obsługują doskonale wyszkoleni funkcjonariusze. „Zakupione pojazdy, zapewnią bezpieczeństwo nie tylko użytkownikom dróg, ale również samym policjantom” - zapewnił.

„Nowe +hybrydy+ są nie tylko bardzo dynamiczne, ale również ekonomiczne i ekologiczne, a mniej zanieczyszczeń i mniej hałasu to lepsze warunki życia i pracy zarówno dla policjantów stołecznej +drogówki+, jak i mieszkańców stolicy” - dodał.

Samochody zostały kupione w ramach projektu pod nazwą „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T - etap III”. Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie garnizonu stołecznego policji.

PAP/ as/