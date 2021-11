Startuje platforma PZU Benefity

Zgodnie z obietnicą ogłoszoną w nowej strategii, Grupa PZU rozwija zintegrowany ekosystem pozapłacowych benefitów pracowniczych - PZU Benefity.

Jedna z najnowocześniejszych na rynku platform benefitowych jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych firm w Polsce. Pracownicy znajdą tu zarówno produkty Grupy PZU, takie jak ubezpieczenia życiowe i majątkowe, abonamenty medyczne PZU Zdrowie, abonament sportowo–rekreacyjny PZU Sport, łatwe i dogodne pożyczki PZU CASH, jak również atrakcyjne cenowo oferty blisko 200 współpracujących z PZU partnerów.

Dodatki pozapłacowe stały się standardowym narzędziem nagradzania personelu w większości nowoczesnych firm. Z platform benefitowych korzysta w Polsce już ponad milion pracowników. Ich konta na platformach, służące do zakupu różnych produktów i usług, najczęściej zasilane są przez pracodawcę środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), ale mogą tam wpływać także nagrody w konkursach lub środki wpłacane dodatkowo przez samego pracownika.

Dla pracodawcy benefity są także ważnym czynnikiem decydującym o jego atrakcyjności w procesie rekrutacji. Jak wynika z raportu Sedlak&Sedlak „Benefity w oczach pracowników”, aż dla 8 na 10 osób rozważających podjęcie zatrudnienia, oferta takich dodatkowych korzyści jest istotna przy podejmowaniu decyzji o wyborze.

Firmy coraz chętniej korzystają z tej formy nagradzania kadry, a pracownicy chwalą sobie takie elastyczne rozwiązanie. Odgórnie narzucone wyjazdy integracyjne czy owocowe czwartki odchodzą do lamusa. Dziś to pracownicy sami decydują, na co chcą wydać dodatkowe środki przekazane przez pracodawcę. To właśnie z myślą o potrzebach firm działających na polskim rynku i ich pracowników PZU oferuje wygodną i intuicyjną platformę benefitową, na której każdy znajdzie atrakcyjne propozycje produktów i usług – mówi Maciej Gołaś, wiceprezes PZU Pomoc.