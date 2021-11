Bat na piratów. Ruszył odcinkowy pomiar prędkości na S8

We wtorek po południu, po zakończonych testach, ruszyły kontrole na trasie S8 z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości - poinformowała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na warszawskim odcinku trasy S8 kierowców kontrolują już odcinkowe pomiary prędkości.

Kontrole prowadzone są pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. „Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8” - przekazała rzeczniczka.

O rozpoczęciu kontroli poinformowała też rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska. „Działa już odcinkowy pomiar prędkości na +warszawskiej+ S8. Zgodnie ze stałą organizacją ruchu na tych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/ h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych” - zaznaczyła rzeczniczka. „Zainstalowany system zdyscyplinuje kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego” - dodała.

Kierowcy nie powinni być zaskoczeni kontrolami. O prowadzonych pomiarach informują ich odpowiednie znaki - powiedziała rzeczniczka GITD Monika Niżniak.

W sumie zainstalowanych zostało 30 kamer. Na podstawie czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi system automatycznie określi jego średnią prędkość” - wytłumaczyła.

Funkcjonalność systemu umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD – dodała Monika Niżniak.

Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 to blisko 4 mln zł.

PAP/RO

