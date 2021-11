Elektrownia Ostrołęka spełnia wysokie wymogi środowiskowe: roczna emisja pyłów wyniosła zaledwie ok. 25 proc. dopuszczalnego normami poziomu - poinformowała we wtorek Energa Elektrownie Ostrołęka.

Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, pomyślnie przeszła kontrolę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W całym 2020 roku emisje elektrowni w zakresie NOx i SO2 nie przekroczyły 50 proc. maksymalnych wartości dopuszczanych przez pozwolenie zintegrowane, a w przypadku pyłów roczna emisja wyniosła zaledwie ok. 25 proc. dopuszczalnego poziomu.

W ostatnich latach Elektrownia Ostrołęka B zrealizowała projekty inwestycyjne oraz modernizacje, które dostosowały działalność instalacji do rygorów unijnych wynikających z Konkluzji BAT (ang. Best Available Technology – najlepsze dostępne technologie), które dla aktywów jej klasy weszły w życie w połowie sierpnia br.

Wśród inwestycji była m.in. zabudowa instalacji redukcji NOx metodą katalityczną (SCR) oraz budowa drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin. Zaznaczono, że ostatnia z inwestycji, pozwala na uzyskanie gipsu, który nadaje się do dalszego zagospodarowania.Dzięki temu proces produkcji energii w ostrołęckiej elektrowni dodatkowo wspiera założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. unijnego modelu gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne.

Obniżanie emisyjności i ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko jest jednym z istotnych kierunków rozwoju Grupy Energa, której pierwsze spółki (w tym Energa Elektrownie Ostrołęka) już w 2016 roku ujęte zostały w rejestrze elitarnego i dobrowolnego systemu wiarygodnego raportowania środowiskowego EMAS, promowanego przez Komisję Europejską. Obecnie działania na rzecz redukcji emisji wpisują się również w Strategię Grupy ORLEN do 2030 r., która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

PAP/RO

