Premier: Pandemia sprawiła, że więcej firm stawia na e-commerce

Pandemia sprawiła, że więcej firm musiało zmienić podejście do handlu i postawić na e-commerce - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Poruszano podczas niego temat cyfryzacji, braków kadrowych i obciążeń fiskalnych branży handlowej.

W liście do uczestników kongresu premier podkreślił, że pandemia wymusiła zmiany w wielu obszarach działalności. Wskazał, że część zmian była efektem pandemicznych restrykcji, ale pojawiły się też rozwiązania, które przekonały do siebie konsumentów.

„Klienci, którzy weszli w świat zakupów online, pozostali w nim. Pandemia sprawiła, że coraz więcej firm musiało zmienić podejście do handlu, postawić na e-commerce. (…) Dziś możemy być dumni z faktu, że polski rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się na naszym kontynencie” - stwierdził szef rządu.

Zauważył, że nowoczesne rozwiązania w branży handlowej przekładają się na wyższy poziom technologiczny polskiej gospodarki i pobudzają do rozwoju inne sektory.

Uczestniczący w kongresie minister finansów Tadeusz Kościński wymienił kluczowe rozwiązania Polskiego Ładu, m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia poprzez wprowadzenie zmian w składce zdrowotnej, a także zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co jego zdaniem przyczyni się do większej liczby pracowników na rynku pracy. Jak argumentował, część osób, dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku wyjdzie z szarej strefy, część zdecyduje się na wejście na rynek pracy. Wskazał, że celem Polskiego Ładu jest też rozwój inwestycji i innowacyjności. W tym kontekście wymienił ulgę na badania i rozwój, wsparcie innowacyjnych pracowników, na prototyp, automatyzację i robotyzację, ulgę na IPO.