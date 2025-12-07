Co kupujemy pod choinkę?

Według badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: E-commerce od święta” najwięcej Polaków (po 36 proc.) przyznaje, że pyta swoich bliskich wprost, co chcieliby dostać jako prezent. Tyle samo przy wyborze kieruje się praktycznością. Są też zwolennicy przemyślanych upominków - 26 proc. skrupulatnie planuje zakup z wyprzedzeniem i stopniowo je kompletuje, a 13 proc. przez cały rok zbiera inspiracje i pomysły i zapisuje je podczas rozmów z bliskimi. Przeciwne podejście ma 23 proc. ankietowanych, którzy decydują się na rodzaj prezentu spontanicznie, często tuż przed świętami. Kolejne 4 proc. deklaruje, że w ogóle ich nie kupuje z tej okazji.

„Wyniki naszego badania wskazują, że to najmłodsi respondenci, w wieku od 18-29 lat, najchętniej pytają bliskich wprost o ich oczekiwania (47 proc.), podczas gdy trzydziestolatkowie wiodą prym w kwestii planowania zakupów z wyprzedzeniem (39 proc.) i zbieraniu inspiracji przez cały rok (18 proc.). Czterdziestolatkowie częściej niż inni podejmują prezentowe decyzje spontanicznie (29 proc.), zaś osoby w wieku 50-59 lat najczęściej ze wszystkich grup wybierają upominki praktyczne (46 proc.). Seniorzy z kolei najliczniej ze wszystkich przedziałów wiekowych całkowicie rezygnują z ich kupowania (7 proc.). Te różnice świadczą o tym, że sposób przygotowania do świąt i zakupu prezentów ewoluuje wraz z doświadczeniem i codziennym stylem życia” - powiedział dyrektor sprzedaży i relacji z klientami biznesowymi w Santander Consumer Banku Patryk Perliński, cytowany w komunikacie.

Jakie świąteczne prezenty kupujemy najczęściej?

Autorzy badania ocenili, że zakup świątecznych prezentów częściowo przeniósł się do sklepów e-commerce, a najpopularniejszą wśród badanych kategorią są kosmetyki i perfumy - ich zakup w sklepach e-commerce preferuje 46 proc. badanych. To jednocześnie kategoria, którą najliczniej wskazują pięćdziesięciolatkowie (58 proc.) oraz mieszkańcy małych miast, do 50 tys. mieszkańców - 55 proc.

Tuż za produktami drogeryjnymi znalazły się książki (33 proc.) oraz zabawki (32 proc.). Co czwarty ankietowany (25 proc.) sięga z kolei po odzież i obuwie, a co piąty wybiera elektronikę, artykuły związane z hobby (po 20 proc.) lub biżuterię (19 proc.). Zainteresowanie zakupem voucherów i usług cyfrowych (np. biletów, ebooków, kursów) dotyczy 14 proc. i jest najwyższe wśród młodych dorosłych (18-29 lat) - 21 proc. Niewiele mniejszą popularnością cieszą się produkty z kategorii żywność i słodycze. W ramach prezentu kupuje je w sieci 13 proc. ankietowanych. Najrzadsze wybory to: sprzęt AGD (9 proc.), elementy wyposażenia wnętrz (8 proc.) oraz leki i suplementy (5 proc.).

Nie tylko prezenty, ale także odpowiedni wystrój wnętrz odgrywa istotną rolę w świątecznych przygotowaniach - 59 proc. deklaruje, że kupuje ozdoby świąteczne okazjonalnie, najczęściej wtedy, gdy coś im się szczególnie spodoba lub posiadane elementy wystroju ulegną zniszczeniu. Jedna czwarta respondentów (24 proc.) pozostaje wierna sprawdzonym rozwiązaniom i przyznaje, że korzysta z tego samego zestawu dekoracji od lat. Nowe świąteczne dodatki co roku kupuje jedynie 6 proc. ankietowanych, natomiast 4 proc. preferuje ich własnoręczne tworzenie świątecznych, często w gronie rodziny. Tyle samo osób (4 proc.) wskazało, że nie obchodzi świąt lub w ogóle nie dekoruje domu z okazji Bożego Narodzenia.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września - 6 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1005

