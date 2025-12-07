Polskie firmy najbardziej boją się spowolnienia gospodarki

Spowolnienie gospodarcze jest największym zagrożeniem dla działalności polskich firm - wynika z „Globalnego badania zarządzania ryzykiem 2025”. Przedsiębiorcy obawiają się też zmiany cen towarów i braku dostępności materiałów, a także wzrostu konkurencji.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że na świecie przedsiębiorstwa wśród największych zagrożeń wymieniały przede wszystkim ataki cybernetyczne. W Polsce były one na siódmym miejscu, choć w poprzedniej edycji raportu znalazły się na trzecim.

„Przedsiębiorstwa w Polsce stawiają więc na pierwszym miejscu ryzyka ekonomiczne, znacząco różniąc się w priorytetach od firm globalnych” - zauważyli autorzy raportu.

Z badania wynika, że 77,4 proc. firm funkcjonujących w Polsce doświadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy negatywnych skutków ryzyka związanego z cenami surowców, podczas gdy na świecie odsetek ten wynosił 47,3 proc. Jednocześnie straty z powodu spowolnienia gospodarczego dotknęły 58,3 proc. firm w kraju, a związane ze zmiennością geopolityczną – 47,1 proc.

Cyberbezpieczeństwo wysoko na liście zagrożeń

Jak podano, 83,3 proc. firm wdrożyło plan lub formalny proces zarządzania ryzykiem cyberataków. „Obserwujemy stały postęp, jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia polskich firm przed cybernetycznych ryzyk. W przypadku mniejszych i średnich organizacji często jednak nadal spotykamy podmioty słabo zarządzające tym obszarem” - ocenił cytowany w badaniu Piotr Rudzki z firmy Aon Polska, która przeprowadziła badanie.

Według autorów, w Polsce 47,2 proc. przedsiębiorstw stworzyło departament zarządzania ryzykiem lub ubezpieczeń, a na świecie to 68,4 proc.

Dziesiąta edycja „Globalnego badania zarządzania ryzykiem” została przeprowadzona między kwietniem a czerwcem 2025 roku. Wzięło w niej udział 2941 członków zarządów, menedżerów ds. ryzyka i finansów, reprezentujących 16 sektorów przemysłu w 63 krajach i terytoriach.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prąd dla Polaków jeden z najdroższych w Europie

Ile NBP zapłaci za produkcję monet w obiegu? Jest umowa

Pyrrusowe zwycięstwo Netflixa. Czy wkroczy Waszyngton?

»»Uwaga! Niebezpieczny import żywności! – oglądaj w telewizji wPolsce24