Premier: certyfikaty nie są gwarancją podniesienia szczepień

Samo zastosowanie takich mechanizmów, jak certyfikaty covidowe, nie jest niestety gwarancją podniesienia poziomu szczepień - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że minister Niedzielski przestawi założenia dalszych etapów walki z COVID-19

Szef rządu w poniedziałek, w czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach, pytany było, dlaczego w Polsce nie wprowadzono paszportów covidowych oraz - jakie tematy omawiane będę podczas spotkania z opozycją.

Na dzisiejszym spotkaniu z opozycją (…) mamy na celu przedstawienie kilku występujących ryzyk o bardzo zasadniczym charakterze dotyczącym bezpieczeństwa naszego i naszych bezpośrednich sąsiadów - poinformował premier.

Dodał, że jeśli będzie zainteresowanie przedstawi, co planuje rząd w tej sprawie.

„W międzyczasie minister Niedzielski przestawi założenia dalszych etapów walki z COVID-19” - dodał Morawiecki.

Premier przyznał, są takie państwa, w których poziom szczepień jest bardzo wysoki. Jako przykład wskazał Portugalię. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „są również i takie państwa - nie tylko w Europie centralnej - gdzie ten poziom jest bardzo porównywalny do naszego lub nieco tylko wyższy o parę punktów procentowych”.

Zaznaczył, że „samo zastosowanie takich mechanizmów, jak certyfikaty covidowe, nie jest, niestety, gwarancją podniesienia poziomu szczepień”.

Powiedział, że do wyjazdu do wielu państw europejskich niezbędne są obecnie certyfikaty covidowe. „Rzeczywiście w wielu krajach nie będzie można przebywać, nie będzie można do nich wjechać, jeżeli nie ma się takich certyfikatów. W Polsce koncentrujemy się na tym, żeby poprzez promocję szczepień na najróżniejszych szczeblach, w najróżniejsze sposoby doprowadzić do podniesienia poziomu zaszczepienia społeczeństwa i osiągnięcia zbiorowej odporności” - wyjaśnił Morawiecki.

Szef rządu wyraził również radość, że w ostatnich tygodniach w kraju zwiększyła się liczba osób decydujących się na zaszczepienie przeciw COVID-19. „Jest to radość przez gorzkie łzy, ponieważ znowu zaczynamy się bać wirusa. Niestety, ten strach jest realny, bo wirus ponownie zbiera śmiertelne żniwo” - powiedział premier.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 13 115 osób; zmarło 18 chorych. W niedzielę badania potwierdziły 20 tys. 576 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 51 osób z COVID-19. W sobotę potwierdzono 26 735 nowych przypadków koronawirusa, 421 osób z COVID-19 zmarło”.

PAP/KG