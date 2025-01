Pomorskie. Dofinansowanie nawet 400 tys. zł do startupu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna poinformowała, że ogłosiła nabór do Strefy Akceleracji - inicjatywy skierowanej do startupów, które chcą przetestować swoje pomysły w praktyce i wdrożyć je w życie. Zgłoszenia mogą dotyczyć trzech obszarów: przemysłu morskiego, przemysłu 4.0 i life science.

Kierownik zespołu marketingu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) Monika Fabich wyjaśniła w przesłanym PAP komunikacie, że Strefa Akceleracji jest inicjatywą skierowaną do startupów, które chcą przetestować swoje pomysły w praktyce i wdrożyć je w życie we współpracy z doświadczonymi partnerami biznesowymi.

Program koncentruje się na realizacji wyzwań technologicznych zgłoszonych przez duże przedsiębiorstwa gotowe na testowanie innowacji – podkreśliła.

Pieniądze dla startupów

W informacji podano, że program oferuje startupom korzyści, które wyróżniają go na tle innych inicjatyw tego typu.

Uczestnicy mogą liczyć na finansowanie projektów pilotażowych w kwocie do 400 tys. zł oraz wsparcie ekspansji na rynki zagraniczne, na które przeznaczone są granty w wysokości do 200 tys. zł. Co więcej, uczestnicy zyskują dostęp do zaawansowanej infrastruktury, mentoring branżowy oraz doradztwo ekspertów z różnych dziedzin – przekazała przedstawicielka PSSE.

Dwie ścieżki tematyczne

Podkreśliła ponadto, że Strefa Akceleracji oferuje dwie ścieżki tematyczne, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach startupów.

Pierwsza z nich, „Ścieżka z odbiorcą technologii”, skupia się na pilotażowym wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w partnerstwie z dużymi firmami. Z kolei ścieżka „Go global” jest skierowana do tych, którzy mają już pierwsze wdrożenia na rynku krajowym i chcą rozszerzyć swoją działalność na rynki międzynarodowe – tłumaczy Monika Fabich.

Obszar rozwiązań

Jak wynika z informacji przekazanych przez PSSE, zgłoszenia mogą dotyczyć trzech kluczowych obszarów: przemysłu morskiego, przemysłu 4.0 oraz life science.

Uczestnicy mają okazję pracować nad rozwiązaniami z dziedziny robotyki, automatyki, biotechnologii czy zaawansowanych technologii informacyjnych. Partnerami programu są liderzy rynku, m.in. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polpharma Biologics, PZU LAB czy PGZ Stocznia Wojenna. Ich wsparcie merytoryczne i technologiczne sprawia, że startupy mają możliwość pracy nad realnymi wyzwaniami i rozwijania swoich projektów w środowisku sprzyjającym innowacjom – podano w komunikacie.

Aplikacje do programu można składać do 31 stycznia 2025 roku w przypadku ścieżki z odbiorcą technologii. Ścieżka „Go global” pozostaje otwarta do 28 lutego 2025 roku. Szczegóły dotyczące wymagań i procedury zgłoszeniowej dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

pap, jb

