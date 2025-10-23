Konferencja „Nowe wyzwania dla samorządów”

Forum Samorządowe w Zakopanem, to odpowiedź na rekordowo duże zainteresowanie Europejskim Kongresem Samorządów w Mikołajkach. W obliczu potrzeby dialogu o aktualnych wyzwaniach przed którymi stają samorządowcy Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z Województwem Małopolskim i miastem Zakopane podjęła inicjatywę współtworzenia konferencji, która umożliwi samorządowcom znalezienie odpowiedzi na kluczowe wyzwania stojące przed regionami w 2026 r.

Forum w Zakopanem, zaplanowane na 25 i 26 listopada 2025 r. w hotelu Nosalowy Dwór, to najważniejsze i największe wydarzenie samorządowe tej jesieni w Polsce. W ostatnim tygodniu listopada do stolicy polskich Tatr przyjedzie ponad 800 liderów samorządu terytorialnego, przedstawicieli administracji państwowej, środowisk biznesowych, naukowych, kulturalnych, organizacji pozarządowych i mediów. Forum stanowić będzie wiodącą platformę dialogu, wymiany doświadczeń, tworzenia wspólnych rozwiązań oraz budowania partnerstw regionalnych.

Tematyka Forum Samorządowego

Tematyka konferencji poruszać będzie najważniejsze z aktualnych wyzwań stojących przed władzami wszystkich naszych samorządów. Będzie to przede wszystkim zapewnienie stabilności finansowej w obliczu zwiększonych nakładów na obronność, bezpieczeństwo mieszkańców oraz transformację energetyczną i cyfrową.

Podczas Forum zostaną poruszone także tematy finansowania inwestycji w kontekście rosnącego długu publicznego, wsparcie rozwoju mieszkalnictwa wraz z wyzwaniami urbanistycznymi, finansowanie oświaty oraz cyberbezpieczeństwo infrastruktury publicznej jak szpitale czy sieci wodociągowe i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionów. Tematyka Forum jest skierowana do samorządowców na wszystkich trzech szczeblach administracyjnych, tj.: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz administracji zespolonej i niezespolonej.

Debaty Forum Samorządowego będą się koncentrować na zagadnieniach ujętych w ścieżkach tematycznych. takich jak: Bezpieczeństwo, Finanse, Inwestycje i Rozwój, Kultura, Sport i Turystyka, Ochrona zdrowia, Klimat i Środowisko oraz Społeczeństwo. W ramach tych obszarów poruszone zostaną m.in. takie problemy jak:

• Bezpieczeństwo i odporność społeczności lokalnych;

• Polityka spójności po 2027 roku z perspektywy samorządów;

• Wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości – jak skutecznie przeciwdziałać?

• Transformacja ciepłownictwa systemowego – jak uniknąć pułapki ETS?

• Sport lokalny w praktyce: boiska, budżety i decyzje samorządów

• Przyszłość turystyki biznesowej – najnowsze trendy w branży MICE. • Podczas konferencji zaplanowano panele dyskusyjne warsztaty, spotkania zamknięte, a także codzienne sesje plenarne, wieczorne gale i bankiety. Ostatni dzień konferencji to dzień rekreacyjny, gdzie poprzez planowane aktywności zachęcamy naszych gości do wymiany doświadczeń i networkingu w swobodnej atmosferze.

Głównym Partnerem Forum Samorządowego, które odbędzie się 25 i 26 listopada w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem jest Województwo Małopolskie. Miastem Gospodarzem Forum Samorządowego jest Zakopane. Konferencję przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Dlaczego Zakopane i Małopolska?

Zakopane jak i całe Podhale oferuje doskonałe warunki do pracy merytorycznej w połączeniu z możliwością odpoczynku w pięknym, górskim otoczeniu. Takie środowisko sprzyja koncentracji, ale też integracji uczestników. Władze samorządowe Małopolski, a w szczególności także Zakopanego znane są z wyjątkowej aktywności i skuteczności w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu poziomu życia swoich mieszkańców.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl

Materiały prasowe Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, sek

