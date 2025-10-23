Mentzen pójdzie z Tuskiem?

Czy Sławomir Mentzen naprawdę myśli o koalicji z Platformą Obywatelską? Zdaniem Piotra Gursztyna z tygodnika „Sieci” może nie być dla niego innego wyjścia. Ostatnie działania Mentzena, który posługuje się językiem Donalda Tuska i platformerskich fanatyków spod znaku Silnych Razem zrażają bowiem do niego wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

W bardzo ciekawej, wielowątkowej analizie na łamach najnowszego wydania tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn analizuje strategię i emocje Sławomira Mentzena oraz jego części Konfederacji wobec PiS i Platformy Obywatelskiej. Publicysta zauważa, że ostre ataki Mentzena na Jarosława Kaczyńskiego i jego partię budzą do lidera Nowej Nadziei coraz większą niechęć w prawicowym elektoracie.

Wolą Bosaka niż Mentzena

Dowodem może być niedawny sondaż, kiedy to zachowujący się bardziej wstrzemięźliwie Krzysztof Bosak został wskazany jako najlepszy kandydat na premiera ewentualnego rządu PiS-Konfederacja przez 14,3 proc. respondentów a Sławomir Mentzen tylko przez 11,6 proc. wyborców.

Mentzen chyba zauważył, że zraził do siebie ideowych prawicowców. Stąd eksponowanie spotkania z prezydentem Nawrockim – uważa Piotr Gursztyn.

„Nawrocki za nim nie przepada”

Zła wiadomość dla Sławomira Mentzena jest taka, że Karol Nawrocki osobiście też za nim nie przepada. Za to lubi i wysoko ocenia jego rywala, czyli Krzysztofa Bosaka. Wygląda zatem na to, że lider Konfederacji (a właściwie Nowej Nadziei) nie ma aż tak wielkich możliwości manewru, jak mu się wydawało – lub nadal się wydaje. Ale jeśli żywi te złudzenia, to potwierdza tylko opinie tych, którzy twierdzą, że jest człowiekiem o małym doświadczeniu politycznym – pisze w tygodniku „Sieci” Piotr Gursztyn.

