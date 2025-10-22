Metale szlachetne przypominają o ryzykach

Najciekawszym punktem wczorajszego dnia była potężna wyprzedaż metali szlachetnych. Złoto traciło wczoraj 5,31 proc., a srebro 7,10 proc. - największa dzienna przecena kruszców od 12 lat służy jako przypomnienie o ryzykach związanych z zakupem radykalnie przegrzanych aktywów, ale jest w naszej ocenie niczym więcej niż schłodzeniem rynku po 9 tygodniach wzrostów z rzędu.

Wtorkowa sesja, zgodnie z naszymi przewidywaniami, nie okazała się przesadnie interesująca. Przez większość dnia europejskie indeksy poruszały się w wąskim przedziale wahań, na koniec wybijając się w większości z niego górą. Stopy zwrotu na najważniejszych giełdach wahały się od -0,39 proc. (IBEX) do 0,64 proc. (CAC40). Stoxx600 zyskał 0,21 proc., drożały spółki z sektora dóbr luksusowych i SAP (+0,77 proc.). Kurs EURUSD w trakcie dnia dwukrotnie testował 1,16, ale na razie pozostaje powyżej tego poziomu.

WIG20 spadł wczoraj o 0,16 proc., mWIG40 wzrósł o 0,09 proc., a sWIG80 zamknął się neutralnie. Na plusie znajdowało się wczoraj 13 spółek głównego indeksu, ale gwałtownie korygował się KGHM (-4,43 proc.), 5,29 proc. traciło CCC, a wzrosty na większości komponentów były raczej skromne. Najsilniej drożejący CD Projekt zyskiwał 1,97 proc.. mWIG40 miał silniejszy motor w postaci Tauronu (+2,66 proc.) i Enei (+2,03 proc.), choć dla niego problemem było Asseco (-2,67 proc.).

S&P500 zamknęło się wczoraj neutralnie, a NASDAQ stracił 0,16 proc.. Najsilniej spadał sektor materiałowy (-0,70 proc.), drożały spółki przemysłowe (+0,88 proc.) i dobra dyskrecjonalne (+1,32 proc.), którym przewodził Amazon (+2,56 proc.), jedyna spośród najważniejszych 10 spółek, która notowała wyraźne wzrosty. W handlu posesyjnym o 2 proc. rósł Alphabet po doniesieniach Bloomberga, że podpisze umowę z Anthropic na dostarczenie wartej dziesiątki miliardów USD mocy obliczeniowej (Google, podobnie jak Amazon, jest inwestorem w konkurencie OpenAI).

Bezwzględnie najciekawszym punktem wczorajszego dnia była potężna wyprzedaż metali szlachetnych. Złoto traciło wczoraj 5,31 proc., a srebro 7,10 proc. - największa dzienna przecena kruczców od 12 lat służy jako przypomnienie o ryzykach związanych z zakupem radykalnie przegrzanych aktywów, ale jest w naszej ocenie niczym więcej niż schłodzeniem rynku po 9 tygodniach wzrostów z rzędu. Statystycznie rzecz biorąc, od 1970 r. złotu nigdy nie udało się wypracować wzrostów przez 10 tygodni. Wcale nie jesteśmy przekonani, czy ten tydzień nie okaże się pod tym względem wyjątkowy, w godzinach porannych ceny metali odbijają, choć na razie bardzo skromnie.

Sesja w Azji ma dziś mieszany przebieg, koryguje się Hang Seng, większość indeksów lekko rośnie. Notowania kontraktów futures na indeksy europejskie znajdują się na lekkich minusach, ale kierunek otwarcia nie wydaje się przesądzony. Opublikowany po wczorajszym zamknięciu raport Netflix został odebrany jako rozczarowujący. Spółka nie zrealizowała prognoz zysków za sprawą jednorazowych kosztów podatkowych poniesionych w Brazylii i traciła w handlu posesyjnym 6,5 proc., ale raczej nie ma już takiego znaczenia, by pociągnąć za sobą rynek. Przy pustym kalendarzu makroekonomicznym oczekujemy, że na powrót zmienności będzie trzeba raczej zaczekać do jutra, gdy zobaczymy reakcję na posesyjny raport Tesli. Po wrześniowym rajdzie wydaje nam się ona gotowa na korektę i miałaby potencjał, by pociągnąć tę część technologii, która oderwała się od fundamentów w 3Q2025.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

