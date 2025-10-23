Tesla znów zawodzi, Trump nakłada sankcje

Najważniejszym tematem poranka są amerykańskie sankcje nałożone na Rosnieft i Łukoil, z powodu których o niemal 4 proc. odbijają ceny ropy. Kalendarz makroekonomiczny jest dziś niemal pusty, inwestorzy będą wyczekiwać na jutrzejsze amerykańskie dane inflacyjne i PMI z całego świata.

Środowa sesja zakończyła się w lekko rozczarowujący, choć zróżnicowany sposób. Lekkie plusy z otwarcia zdołał wybronić IBEX (+0,09 proc.), o 0,93 proc. wzrosło FTSE100, w którym Rolls-Royce był jedyną spółką z pierwszej dziesiątki notującą spadek (-2,82 proc.). Był to głównie efekt zaskakująco dobrych danych inflacyjnych (CPI wzrosła o 3,8 proc. r/r vs. prognozy 4,0 proc. r/r), które wywołały falę zakładów na obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w bliskiej przyszłości. Giełdy strefy euro radziły sobie jednak źle, DAX spadł o 0,74 proc., CAC40 o 0,63 proc., a FTSE MiB o 1,03 proc.. Stoxx 600 spadł o 0,18 proc. obciążony przeceną ASML (-2,21 proc.), Hermesa (-2,27 proc.), Novo Nordisk (-3,24 proc.), a przede wszystkim L’Oreal (-6,70 proc.) – gigant kosmetyczny nie zrealizował prognoz sprzedaży. Kurs EURUSD wciąż oscyluje wokół 1,16.

Na tym tle imponująco wyglądała GPW. WIG20 zyskał 1,60 proc., mWIG40 0,65 proc., a sWIG80 0,18 proc. Październikowy outperformance Warszawy na tle świata powiększa się, w środę ponownie była to głównie zasługa Orlenu (+3,46 proc.), ale dużą dodatnią kontrybucję wnosiło też LPP (+4,14 proc.). Na minusach znalazły się jedynie cztery spółki głównego indeksu, a poza CCC (-1,79 proc.) były one niewielkie. Wśród średnich spółek błyszczały tym razem banki – ING wzrosło o 2,58 proc., a Millenium o 2,23 proc.

Sesja w USA przybrała szybko negatywny obrót, ale w końcowej fazie sesji indeksom udało się znacząco oddalić od dołków. S&P500 straciło finalnie 0,53 proc., a NASDAQ 0,93 proc. Drożała energetyka (+1,32 proc.), dobra podstawowe (+0,64 proc.) i ochrona zdrowia (+0,61 proc.), najsilniej spadał przemysł (-1,31 proc.). Raport Netflix jednak ciążył tematom okołotechnologicznym, sama spółka znacząco pogłębiła przecenę z handlu posesyjnego, tracąc 10,07 proc. Nastrojów w rozgrzanej części rynku z pewnością nie poprawią wyniki Tesli, która po raz czwarty z rzędu opublikowała zysk poniżej prognoz (0,50$ na akcję wobec oczekiwań na poziomie 0,54$) – dynamika na poziomie -31 proc. r/r wygląda surrealistycznie w zestawieniu z wyprzedzającym wskaźnikiem cena/zysk powyżej 250. Ani w danych, ani w konferencji nie widzimy żadnych pozytywów – projekt taksówek autonomicznych rozwija się powoli, a Elon Musk dokonuje cudów przekierowując uwagę na bardzo wątpliwe przyszłe zyski z robotów Optimus i swój pakiet motywacyjny. Fakt, że spółka w handlu posesyjnym spadała jedynie o 3,8 proc. dowodzi tego, jak wielkim jest ona fenomenem.

W godzinach porannych spada większość giełd azjatyckich, ale notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy zachowują się zaskakująco dobrze. Otwarcie w Europie zapewne będzie miało miejsce w pobliżu poziomów neutralnych, ale ryzyko przebiegu sesji w sposób podobny do wczorajszego wydaje się wysokie, tym razem presji zewnętrznej może poddać się również GPW. Najważniejszym tematem poranka są amerykańskie sankcje nałożone na Rosnieft i Łukoil, z powodu których o niemal 4 proc. odbijają ceny ropy. Kalendarz makroekonomiczny jest dziś niemal pusty, inwestorzy będą wyczekiwać na jutrzejsze amerykańskie dane inflacyjne i PMI z całego świata. Na kolejne cenotwórcze raporty ze spółek będzie trzeba poczekać do przyszłej środy, gdy wyniki podadzą Alphabet i Microsoft.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje