Andrusiewicz: jesteśmy w apogeum IV fali pandemii

Jesteśmy w apogeum IV fali. Czekamy na moment przesilenia – powiedział w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zwrócił uwagę, że woj. podkarpackie jest kolejnym, w którym zanotowano spadek zakażeń na poziomie 4 proc

W czasie piątkowe briefingu rzecznik resortu zdrowia powiedział, że „jeżeli porównujemy tydzień do tygodnia, to dynamika zakażeń zdecydowanie spada.

„Przed tygodniem mówiliśmy o dynamice wzrostów ponad 10 proc. Dziś jesteśmy na poziomie 3 proc.” – zaznaczył.

To, co może napawać optymizmem, to fakt, że kolejne województwo zanotowało spadki. Po woj. lubelskim i podlaskim, u których te spadki wynoszą już ponad 20 proc., mamy woj. mazowieckie i spadki na poziomie 10 proc., ale mamy dziś woj. podkarpackie ze spadkami na poziomie 4 proc. – powiedział rzecznik.