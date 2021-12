Prezes Pekao: Inflacja uderza w kraje, gdzie jest dobra koniunktura

Inflacja uderza w te kraje, gdzie jest dobra koniunktura - powiedział w niedzielę w radiowej Jedynce prezes Pekao Leszek Skiba. Dodał, że negatywny wpływ na inflacje w Polsce ma również słabnący złoty.

Na pytanie, dlaczego w Polsce inflacja jest znacznie wyższa od średniej unijnej, szef banku Pekao wskazał, że wynika to z wielu czynników. „Polska jest pod wpływem kursu walutowego i dobrej koniunktury, co jest dla gospodarki wyzwaniem (…) Inflacja uderza w te kraje, gdzie jest dobra koniunktura” - powiedział.

Jak wyjaśnił, co do zasady jest tak, że państwa biedniejsze charakteryzują się niższym poziomem cen usług. „W związku z tym proces bogacenia się krajów takich jak Polska oznacza, że te ceny rosną szybciej, niż w krajach gdzie już są one wysokie. Dlatego w normalnych warunkach, w Polsce inflacja powinna być średnio większa niż w najbogatszych krajach” - zaznaczył. Dodał, że to jest też argumentem, by Polska nie wchodziła do strefy euro, bo stopa procentowa ustalana przez Europejski Bank Centralny byłaby dla nas za niska” - zaznaczył.