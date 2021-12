Już dziś szczyt Morawiecki-Draghi: Będzie polsko-włoski sojusz?

Premier Mateusz Morawiecki złoży w czwartek wizytę w Rzymie, gdzie spotka się z premierem Włoch Mario Draghim. Wiodącym tematem rozmów będą zagrożenia geopolityczne oraz sytuacja na polsko-białoruskiej granicy UE. Poruszone będą też kwestie bilateralne, w tym obecność włoskich firm w Polsce.

„Włochy to kolejny punkt na mapie spotkań premiera Mateusza Morawieckiego z europejskimi przywódcami. Również podczas tej wizyty głównym tematem będą zagrożenia geopolityczne oraz sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak zauważył, od czerwca br. na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej mamy do czynienia z hybrydowymi atakami, za którymi stoi reżim Alaksandra Łukaszenki. „To zorganizowana akcja, którą kontrolują i nadzorują białoruskie służby. Jednocześnie to największa od 30 lat próba destabilizacji całej Unii Europejskiej” - dodał.

Müller podkreślił, że Polska nie ulega szantażowi i robi wszystko, żeby bronić granic Wspólnoty oraz NATO. „Podejmujemy solidarne działania z naszymi sojusznikami, aby odpowiedzieć na presję ze strony wschodniego sąsiada” - zapewnił.

„Kryzys międzynarodowy wywołany przez działania Alaksandra Łukaszenki powoduje, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych ze strony polskiego rządu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki kontynuuje spotkania i rozmowy z liderami społeczności międzynarodowej” - dodał rzecznik rządu.

Premier Morawiecki pod koniec listopada odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy UE. Podczas objazdu odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Müller przypomniał, że polski premier w ostatnich dniach odbył też rozmowę telefoniczną z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem. Wcześniej rozmawiał również z premierami Iraku i Regionalnego Rządu Kurdystanu m.in. o migrantach wykorzystywanych przez reżim białoruski.

„Dotychczasowe akcje dyplomatyczne podjęte przez Polskę zostały zwieńczone sukcesem. Już dzisiaj dociera dużo mniej migrantów do Białorusi” - dodał rzecznik rządu. Przypomniał też, że Mateusz Morawiecki spotkał się również w ostatnim czasie z Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. „Uzgodnili, że niezbędna jest bliska współpraca w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO” - zaznaczył Müller.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ok. 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. takich prób, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu - 7,7 tys. a w sierpniu - 3,5 tys.

Od 2 września do 30 listopada, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Wprowadzenie takiego zakazu umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.

PAP/ as/