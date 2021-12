WIDEO. Śmierć z drukarki 3D już legalna w Szwajcarii

W Szwajcarii zalegalizowano właśnie firmy kapsuły firmy Sarco do użycia we wspomaganym samobójstwie. Drukowane w 3D, dostępne w wielu kolorach kapsuły śmierci na życzenie zostaną dostarczone klientom pod wskazany adres. Potem tylko trzeba dokupić azot i gotowe. Kapsuła kosztuje niemało, jednak jej wysoki koszy ma rekompensować wygoda i prostota jej użycia. Czy jest trwała? To raczej nie sprzęt do wielorazowego użytku, więc to chyba bez znaczenia…

Przykro to stwierdzić, ale na tego typu sprzęt jest duży popyt. W samych Niderlandach w 2020 r. wykonano blisko 7000 procedur asystowanego samobójstwa. Jak zapowiada jej twórca, to nie tylko odpowiedź na wyzwania dla nieuleczalnie chorych, lecz także „odpowiedź na problem godnej starości”. W naszym regionie pomysł tym bardziej szokuje, że według wiary Katolików samobójcy po śmierci nie idą do Nieba, jednak dla w większości zlaicyzowanych społeczeństw Europy Zachodniej argument duchownych może nie mieć żadnego znaczenia.

Kapsuła ma nowoczesny design, przypomina statek kosmiczny i jest wydrukowana w 3D . Urządzenie umożliwia samodzielne odebranie sobie życia. Kapsuła do umierania działa od wewnątrz, więc teoretycznie nie można nazwać jej kapsułą do eutanazji. Osoba, która podjęła taką decyzję steruje nią sama , bez udziału lekarza czy osób trzecich . Do tej pory było to możliwe, jedynie za pomocą lekarza . Jej projekt przewiduje sterowanie mechanizmem nawet przez osobę z zaawansowaną niepełnosprawnością, poprzez ruch gałek ocznych, sterowanie głosem.

W Szwajcarii od 1942r. w sposób legalny , można zakończyć życie poprzez eutanazje . Od 2022r. będzie można użyć do tego celu specjalnej kapsuły Holenderskiej firmy Sarco , która została zalegalizowana w tym kraju . Ma ona umożliwić szybką i bezbolesną śmierć osobom nieuleczalnie chorym – podaje BBC

Decyzje o eutanazji podejmuje osoba chora, lub jej rodzina . Zakończenie życia poprzez ten proces jest legalne także w innych krajach takich jak Holandia czy Belgia. Ta ostatnia jest najbardziej liberalna w tym temacie , tu dopuszcza się eutanazję niezależnie od wieku . W naszym kraju metoda ta jest uznawana za zabójstwo i jest z tego tytułu karana.

Eutanazja w Polsce

W Polsce eutanazja jest zakazana ,a sam temat bardzo kontrowersyjny . Dyskusja o śmierci na życzenie budzi w nas lęk . Życie ludzkie jest darem Bożym i tylko on może decydować o jego zakończeniu . W Polskim Kodeksie karnym osoba, która dopuści się pomocnictwa osobie cierpiącej w taki właśnie sposób , może odpowiadać za zabójstwo lub pomoc w samobójstwie.

Kapsuła śmierci

Doktor Philip Nitschke od 2018 r. pracował nad specjalną kapsułą , która ma służyć do umierania czy tez do tzw. ,,wspomaganego samobójstwa,, w sposób bezbolesny i szybki, z dowolnego miejsca wybranego przez daną osobę.

Jeżeli jesteś osobą starą, schorowaną lub nieuleczalnie chorą i masz dość swojego cierpienia lub nie chcesz być ciężarem dla otoczenia to rozwiąże twoje kłopoty - zachęca twórca.

Wystarczy wejść do kapsuły , rozsiąść się wygodnie i nacisnąć dedykowany przycisk . Po tym czasie zostanie uruchomiony cały proces . Kapsuła wypełnia się ciekłym azotem , otrzymujemy komunikat że za chwile stracimy przytomność . Osoba znajdująca się w pomieszczeniu, umrze w kilka minut. Temperatura obniży się a dostęp tlenu zostanie ograniczony. Twórca tej metody przekonuje , że ta metoda jest bezbolesna i humanitarna - mówi dr Nitsche. - Kiedy zdecydujemy się na odejście, kapsułę możemy przewieść w dowolne miejsce , nacieszyć się pięknym widokiem lub przeżyć ten moment z rodziną . Decyzja zależy od nas i nie potrzebujemy na to zgody lekarza informuje dr. Philip Nitschke.

Kapsuła nie jest urządzeniem dostępnym dla wszystkich , przed jej użyciem trzeba będzie wykonać specjalny test w internecie , który sprawdzi czy jesteśmy gotowi i dzięki temu będziemy mogli otrzymać specjalny kod dostępu. Istnieje tez możliwość , że zmieniamy zdanie i w ostatniej chwili wciśniemy przycisk alarmowy lub uchylimy wieko kapsuły - informuje firma Sarco.

Twórca urządzenia , planuje udostępnić projekt na zasadzie licencji , aby klienci mogli sami drukować je przy użyciu drukarek przemysłowych. Chce w ten sposób zabezpieczyć siebie oraz udaremnić szmuglowanie kapsuły do innych krajów , gdzie ten proces jest nielegalny - informuje firma Sarco.

Źródło .interesting Eingineering , BBC MM