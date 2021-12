Wyjątkowa trasa turystyczna w kopalni Guido w Zabrzu

„14 dni pod ziemią – historia walki o wolność” – to motyw przewodni nowej podziemnej trasy turystycznej znajdującej się na poziomie 320 kopalni Guido w Zabrzu, którą zwiedzać można od 9 grudnia br. Wspólny projekt Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu upamiętnia najdłuższy w historii Polski podziemny strajk górników, który odbył się w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu. Niemal 2 tys. górników spędziło na głębokości 650 m pod ziemią aż 14 dni – od 14 do 28 grudnia 1981 r.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszu Patriotycznego. Został także objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Maria Czarnecka, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach: Muzeum Śląskie jest zobowiązane do podejmowania inicjatyw, które podkreślają znaczenie ważnych dla regionu i Polski wydarzeń historycznych. Dlatego zaangażowaliśmy się w projekt utworzenia nowej trasy zwiedzania w kopalni Guido, upamiętniającej strajk górników w kopalni Piast w Bieruniu. Chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć to bardzo ważne, dziś nieco zapomniane wydarzenie. Istotne było jednak zadbanie o odpowiednią, atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy formę przekazu. Stąd wziął się pomysł, by stworzyć podziemną trasę, która pozwoli przybliżyć zwiedzającym realia tego niezwykłego protestu. Nowa trasa zwiedzania w kopalni Guido ukazuje więc prawdziwe warunki, w jakich 40 lat temu strajkowali górnicy. Mam nadzieję, że ta inicjatywa przywróci obecnym mieszkańcom regionu, ale także zwiedzającym z całej Polski, pamięć o bohaterskim podziemnym strajku górników oraz wszystkich pozostałych protestach z czasu stanu wojennego.

Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Kto nigdy nie był pod ziemią, temu trudno sobie wyobrazić, jakie tam panują warunki, a jeszcze trudniej zrozumieć, jak można tam spędzić 14 dni… czas świąt Bożego Narodzenia daleko od rodzin w niepewności, co tak naprawdę dzieje się na górze. Dokonało tego ponad 1,6 tys. górników z kopalni Piast, którym przyszło zorganizować sobie w tych trudnych okolicznościach warunki umożliwiające przetrwanie. Jak tego dokonali? To właśnie postanowiliśmy pokazać w kopalni Guido 320 m pod ziemią. Do współpracy zaprosiliśmy tych, którzy byli prawdziwymi bohaterami tamtych wydarzeń – górników z kopalni Piast, którzy wraz z nami zadbali o to, żeby jak najlepiej oddać atmosferę strajku. Nasze muzeum to kilkanaście kilometrów podziemnych tras turystycznych w dwóch kompleksach: Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Pokazujemy to, co wymyka się wyobraźni, a dotknięte i doświadczone zaczyna być zrozumiałe. Dzisiaj zapraszamy do odkrycia tej części historii, która w roku 1981 stanowiła naszą drogę do wolności.

