Czy dojdzie do wojny USA-Chiny? Miałaby skalę regionalną lub większą

W Stanach Zjednoczonych coraz częściej dyskutuje się o możliwości wybuchu wojny z Chinami. Cześć komentatorów spekuluje, że konflikt może wybuchnąć nawet w ciągu najbliższych 5 lat i być krótkotrwały. Inni jednak taki pogląd kwestionują – pisze Marek Budzisz na portalu wPolityce

Zdaniem Hala Brandsa z Uniwersytetu Hopkinsa i Michaela Backleya z Tufts University, wojna, jeśli wybuchnie, nie będzie wcale starciem krótkim, lecz wojną na wyniszczenie, być może ze starciem nuklearnym włącznie. Według autorów, jak pisze Budzisz, perspektywa uwikłania USA w konflikcie na drugiej półkuli zmienia położenie Polski i powinna być uwzględniona w polskich kalkulacjach geostrategicznych.

„Może grozić nam katastrofa”

Wojna o Tajwan będzie najprawdopodobniej raczej długa niż krótka - regionalna, a nie lokalna, i o wiele łatwiej będzie ją rozpocząć niż zakończyć. Będzie się rozszerzać i eskalować, ponieważ oba kraje szukać będą dróg do zwycięstwa w konflikcie, na którego przegranie nie stać żadnej ze stron. Stwarza to również będzie poważne dylematy związane z zaprowadzeniem pokoju i wysokie ryzyko przejścia do konfliktu atomowego. Jeśli Waszyngton nie zacznie przygotowywać się do konfliktu, który będzie się przedłużał, a potem nie zakończy go, może grozić nam katastrofa, gdy zacznie się strzelanina – piszą Brands i Backley.

Wojna USA z Chinami zacznie się od zaskakującego ataku – piszą autorzy. „Uderzenie obezwładniające”, zgodnie z chińską doktryną, odbędzie się przy użyciu sił rakietowych, przeciwko zarówno Tajwanowi, jak i amerykańskim bazom wojskowym na Pacyfiku, obejmie także ataki cybernetyczne na komunikację satelitarną i potencjał kosmiczny. Przy braku skutecznej reakcji Pentagonu USA szybko przegrałyby tę wojnę. Jeśli jednak „uderzenie obezwładniające” Chińczykom się nie uda, konflikt przerodzi się w przedłużającą się wojnę o charakterze nie lokalnym, ale regionalnym lub jeszcze poważniejszym. A to dlatego, że na szali z jednej strony stała będzie reputacja Xi Jinpinga i całej Partii Komunistycznej - w przypadku porażki byliby skompromitowani - a z drugiej uzyskanie przez Chiny pozycji i statusu regionalnego hegemona – co dla Amerykanów jest nie do przyjęcia.

Każdy konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami prawdopodobnie zmusi oba kraje do zmobilizowania ich gospodarek do wojny. Po początkowych salwach obie strony spieszyły się będą, aby uzupełnić straty - amunicję, okręty, okręty podwodne i samoloty utracone na początku walk. Ten wyścig nadweręży „bazy przemysłowe” obu krajów, wymagał będzie reorientacji ich gospodarek i zachęci do apeli nacjonalistycznych – czytamy na portalu wpolityce.pl. Wielka wojna wymaga też przeformułowania jej celów politycznych. Tak będzie i tym razem. Już nie będzie się walczyć o Tajwan, ale np. o likwidację chińskich możliwości w zakresie prowadzenia agresywnej polityki zagranicznej. Takie przeformułowanie celów wojny utrudni też jej szybkie zakończenie, przeciwnikowi trudniej będzie zaakceptować przegraną, co znów wzmacnia potencjał i perspektywy eskalacji konfliktu […] Co Waszyngton powinien zrobić aby wygrać konflikt z Chinami? Amerykańscy eksperci formułują cztery warunki, po spełnieniu których rośnie prawdopodobieństwo zwycięstwa. Po pierwsze Ameryka musi wygrać już trwający wyścig kto lepiej przygotuje się do wojny…

