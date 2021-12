Wigilia na granicy: To nie będzie łatwa służba

Służba w święta na granicy w tym roku na pewno nie będzie łatwa, a najtrudniej będą mieli funkcjonariusze z dalszych zakątków kraju - powiedziała pełniąca służbę na granicy polsko-białoruskiej plut. Emilia Rutkiewicz. Dodała, że wszyscy pełniący w tym czasie służbę będą się wzajemnie wspierać.

W tym tygodniu kolejna grupa dziennikarzy wjechała do strefy nadgranicznej. Wizyta odbyła się w rejonie placówki SG w Kuźnicy, gdzie 16 listopada doszło do zmasowanej próby siłowego przekroczenia granicy. Rejon przejścia granicznego próbowały wtedy forsować setki migrantów, którzy rzucali w polskich funkcjonariuszy m.in. kamieniami.

Reporter PAP przed zbliżającymi się świętami rozmawiał z funkcjonariuszami z placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, którzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. Część z nich wieczór wigilijny i święta spędzi, patrolując strefę nadgraniczną. Dlatego niektóre posterunki znajdujące się tuż przy linii granicy zyskały świąteczne akcenty; udekorowano np. rosnące nieopodal choinki.

„Te święta na pewno będą miały inny wymiar ze względu na to, że są tutaj oddelegowani funkcjonariusze innych służb. Niektórzy są już tutaj ponad miesiąc i nie zapowiada się, żeby wrócili do własnych domów” - powiedziała PAP plut. Emilia Rutkiewicz z placówki SG w Kuźnicy.

Rutkiewicz zwróciła uwagę, że choć sama ma niecałą godzinę drogi do miejsca pełnienia służby, to rozumie, jak trudna może być rozłąka z bliskimi. „Funkcjonariusze z dalszych zakątków Polski, którzy nas wspierają na pewno będą mieli trudniej. Dlatego będziemy się wzajemnie podtrzymywać na duchu. Wspólnie damy radę” - powiedziała.

Por. Anna Wysocka z placówki SG w Kuźnicy zaznaczyła, że służba planowana jest w taki sposób, aby każdy z funkcjonariuszy miał tę część czasu, który może spędzić z rodziną, „ale niestety w część świąt trzeba przyjechać i spędzić je w pracy”. „To jest służba i służbę pełni się 24 godziny na dobę, 365 dni w roku” - powiedziała.

Dodała, że funkcjonariusze SG, jak co roku ubierają choinki i dekorują swoje pomieszczenia biurowe czy socjalne. „Tegoroczne święta są też wyjątkowe ze względu na wsparcie, które otrzymujemy ze strony ludności. To, ile mamy np. kartek od dzieciaków z przedszkoli, ze szkół, które są powyklejane u nas na ścianach, to naprawdę powoduje u nas duży uśmiech. Czujemy to wsparcie” - podkreśliła.

Wysocka powiedziała, że oprócz życzeń, które do SG docierają z całej Polski, trafiają także drobne upominki, np. jedna z mieszkanek Szczecina przesłała funkcjonariuszom własnoręcznie upieczone pierniki. „Dzięki temu możemy poczuć tę świąteczną atmosferę, choć tak naprawdę dla nas to jest taki sam dzień służby jak co dzień” - mówiła.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy miejscowi przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelizacją, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG może zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, w tym dziennikarzy.

Zgodnie z zasadami obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią, redakcje mailowo zgłaszają chęć uczestniczenia w wizycie. Warunki do organizowania wizyty zapewnia Straż Graniczna. SG ustala termin trwania oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wyjazdu w pasie granicznym - biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników.

PAP/ as/