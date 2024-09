Niemieckie służby kontrolują polskie tiry na granicy

Na autostradzie A2 koło Świecka niemieckie służby inspekcji drogowej sprawdzały polskie ciężarówki. Tym razem na zaproszenie GITD.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej, wprowadzone przez Niemcy od 16 października 2023 r., mogą mieć poważne konsekwencje dla polskich przewoźników, dotychczasowych liderów w Europie. Prowadzą one do opóźnień, wzrostu kosztów i spadku atrakcyjności polskiego sektora, a nawet mogą zagrozić jego wiodącej pozycji, którą Polska osiągnęła w 2023 roku w europejskim transporcie drogowym.

Polska branża transportowa wielokrotnie apelowała do rządu o interwencję.

Nam to bardzo zakłóca jazdę po Europie. Niemcy próbują problem bagatelizować. Mówią, że 4-5 godzin straty to nic wielkiego. Tymczasem dla nas oznacza to, że dostawa przedłuża się nawet na kolejny dzień. Przewóz zakontraktowany na jeden dzień realizowany jest w dwa dni. Jeżeli w ślad za Niemcami pójdą inne państwa, będzie to zgubne dla UE. Pozostałe państwa członkowskie powinny zachowanie Niemiec zaskarżyć do Komisji Europejskiej. A KE powinna jak najszybciej przywołać Niemców do porządku. Naszym przewoźnikom grożą duże kary umowne. Na komisji infrastruktury w Sejmie zgłoszę konieczność natychmiastowej interwencji – mówi 300Gospodarce Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.