Test przed Wigilią, maseczka przed kolacją - świąteczny poradnik wirusowy

Test na koronawirusa przed rodzinnym spotkaniem; osoby starsze powinny uważać w kontaktach z dziećmi; należy nosić maseczkę przed posiłkiem oraz unikać całowania się w policzek na powitanie i przy składaniu życzeń - oto rady włoskich ekspertów, jak bezpiecznie spędzić Boże Narodzenie.

W związku z wysokim ryzykiem szerzenia się wariantu Omikron naukowcy doradzający rządowi apelują też, by unikać świątecznych spotkań z osobami niezaszczepionymi. Najlepiej złożyć im życzenia przez telefon - przekonują.

Po koszmarnych, jak się podkreśla, zeszłorocznych świętach podczas panującego w całych Włoszech lockdownu, gdy w domu można było przyjąć maksimum dwie osoby i obowiązywał zakaz podróży, tegoroczne Boże Narodzenie ma być zdecydowanie bardziej zbliżone do normalnego.

Nie będzie lockdownu ani surowych restrykcji w kraju, w którym po dwóch dawkach szczepionki jest ponad 85 procent ludności, a 14 milionów osób już przyjęło dawkę przypominającą.

Świąteczne vademecum okresu pandemii przedstawił Roberto Cauda - doradca włoskiego rządu, dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Jego zdaniem należy nadal unikać biesiad z udziałem więcej niż ośmiu osób, a także nosić maseczkę zarówno przed posiłkiem, jak i po nim.

Co więcej, zdaniem włoskiego lekarza byłoby najlepiej, gdyby wszyscy biesiadnicy mieli tzw. Super Green Pass, czyli przepustkę covidową, wystawioną na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Kto zaś przed kolacją wigilijną bądź świątecznym obiadem ma objawy przeziębienia czy kaszel, powinien zrobić test - zaznacza Cauda.

Kolejna rada specjalisty chorób zakaźnych to regularne wietrzenie pomieszczeń podczas spotkań. Jak zaznaczył, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, lepiej ustawić dwa stoły i podzielić uczestników przyjęcia na mniejsze grupy.

“Radziłbym też unikania całowania dziadków w czasie składania życzeń i w podziękowaniu za prezent” - dodał. Wszelkie całusy są nadal na cenzurowanym - zgodnie uważają eksperci.

To będzie pierwsze Boże Narodzenie i całe ferie świąteczno-noworoczne, w czasie których nastąpi wyraźny podział na to, do czego prawo mają osoby zaszczepione i niezaszczepione. To rezultat wejścia w życie tzw. Super Green Pass, czyli wzmocnionej przepustki sanitarnej, wystawianej wyłącznie osobom zaszczepionym i wyleczonym. Tylko posiadacze takiego „paszportu covidowego” mają wstęp do zamkniętych sal w restauracjach, muzeów, kin i teatrów oraz na masowe imprezy.

Wstęp na stok narciarski możliwy jest tylko po okazaniu przepustki covidowej, wystawionej również na podstawie testu.

Zauważa się, że mimo wysokiego wskaźnika osób zaszczepionych - jednego z najwyższych w Europie i na świecie - Włosi coraz bardziej boją się nowego wariantu Omikron. Zaczynają odwoływać świąteczne i noworoczne rezerwacje miejsc w restauracjach i hotelach. Na ten czas przewiduje się wzrost zakażeń do ponad 30 tysięcy dziennie, czyli o około 10 tysięcy więcej niż w połowie grudnia.

W pierwsze święta i Nowy Rok pod znakiem Green Pass w podróż wyruszy 14 milionów Włochów - wynika z sondaży. Zdecydowana większość z nich, ponad 95 procent, pozostanie w kraju. Branża hotelarska przewiduje spadek przychodów o 20 procent w porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią, czyli 2019.

