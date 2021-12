Nowy sprzęt artyleryjski dla wschodniej 18 Dywizji

14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzyma pierwszą baterię Krab - zapowiedziało MON. Dywizjon działa w strukturach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad - nowoutworzonej na wschodzie kraju - 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Sprzęt artyleryjski zostanie przekazany we wtorek. MON poinformowało, że 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzyma pierwszą baterię Krab, w składzie: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Haubica Krab przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady. Może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem (gazogeneratorowym). Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.

Zakup przez wojsko samobieżnych 155-mm armatohaubice Krab, które są sukcesywnie dostarczane w jednostek wojskowych, to jedno z największych zamówień w polskiej zbrojeniówce. Kwota zawartego kontraktu z Hutą Stalowa Wola (HSW) na zakup 96 samobieżnych haubic wynosi ponad 4,6 mld zł.

Podpisana w 2016 r. umowa dotyczyła czterech Dywizjonowych Modułów Ogniowych. Dostawy zgodnie z zawartą umową mają zakończyć się w 2024 r. W 2020 r. Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał z HSW aneks do umowy z 2016 r., w ramach którego Spółka wyprodukuje i dostarczy kolejne dwie samobieżne haubice 155 mm Krab oraz wozy towarzyszące. Do końca 2022 r. HSW przekaże je do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu wraz z innymi pojazdami, w tym wozem dowodzenia, wozem amunicyjnym oraz remontu uzbrojenia i elektroniki.

Dywizja Zmechanizowana stanowi kluczowy element wzmocnienia ściany wschodniej. W czerwcu br. dowództwo 18. Dywizji podczas największego i najważniejszego ćwiczenia tego roku DRAGON-21 zostało poddane certyfikacji, czyli sprawdzeniu zdolności do planowania i organizowania walki. Był to najważniejszy test najmłodszej, czwartej, dywizji Wojska Polskiego. Certyfikacja zakończyła się pomyślnie.

W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa (w strukturach, której działa 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia), 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18 Pułk Logistyczny z Łomży i 18 Batalion Dowodzenia z Sielec. W trakcie formowania są 18 Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa oraz 18 Pułk Artylerii w Nowej Dębie oraz 18 Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu.

PAP/RO

