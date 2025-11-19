Katastrofa w służbie zdrowia. Prezydent zwołuje szczyt medyczny

5 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się szczyt medyczny - powiedział w środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował zorganizowanie szczytu po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim.

Na szczyt zostaną przede wszystkim zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, minister zdrowia - powiedział rzecznik prezydenta na briefingu przed Pałacem Prezydenckim.

Prezes samorządu lekarskiego Łukasz Jankowski zwrócił się we wtorek o spotkanie do prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska „w obliczu narastających zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i braku możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia”.

pap, jb