Agora ze stratą prawie 6 mln zł

Agora odnotowała 5,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 11,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 13,43 mln zł wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 58,3 mln zł wobec 43,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 368,56 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 334,49 mln zł rok wcześniej.

W trzecim kwartale 2025 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 368,6 mln zł i były wyższe o 10,2% w stosunku do wpływów odnotowanych w trzecim kwartale 2024 r. W okresie lipiec - wrzesień 2025 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. i wyniosły 181,0 mln zł. Biznesem, w którym wydatki reklamowe wzrosły najbardziej i który najmocniej przyczynił się do wzrostu przychodów z reklamy całej Grupy, był segment Reklama Zewnętrzna (wzrost o 13,8%, do poziomu 48,6 mln zł). Wyższe były wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu citylight oraz digital - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wpływy reklamowe

„Kolejnym segmentem, w którym wpływy reklamowe trzeciego kwartału 2025 r. były wyższe niż wpływy reklamowe trzeciego kwartału 2024 r., był segment Radio. Przychody ze sprzedaży reklamy radiowej tego segmentu zwiększyły się o 2,6% do 77,8 mln zł. Wpływ na takie wyniki miały wyższe przychody ze sprzedaży własnego czasu antenowego. Jednocześnie niższe były przychody z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców. Spadek przychodów z reklamy odnotował segment Internet. Wpływy ze sprzedaży reklam internetowych tego segmentu zmniejszyły się o 7,6% do 27,8 mln zł i były pochodną niższej sprzedaży reklam internetowych zarówno przez Gazeta.pl jak i spółkę Yieldbird. Niewielki spadek wpływów reklamowych - o 0,6% do poziomu 15,4 mln zł widoczny był w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana” - podano dalej.

Kino

W III kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 15,8% do 65,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o 13,1% do 40,5 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 2,8 mln biletów, co oznacza wzrost o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano także.

Prasa

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 29,7 mln zł i zmniejszyła się o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Spadek tej kategorii przychodowej to pochodna niższych wpływów segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana głównie ze sprzedaży papierowego wydania Gazety Wyborczej.

Film

Wpływy z produkcji i dystrybucji filmowej Grupy Agora zwiększyły się o 370,4% i stanowiły 12,7 mln zł. Spółka Next Film wprowadziła na ekrany kin w tym okresie trzy nowe produkcje (w analogicznym okresie ubiegłego roku były to dwa filmy). W trzecim kwartale 2025 r. w różnych kanałach dystrybucji sprzedawano również produkcje, które miały premierę kinową we wcześniejszych terminach.

Pozostałe przychody

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2025 r. 39,4 mln zł i były o 22% wyższe niż w trzecim kwartale 2024 r. Istotny wpływ na poziom pozostałych przychodów trzeciego kwartału 2025 r. miały przychody z Loterii Radia Zet. Wyższe były również wpływy ze sprzedaży cyfrowych towarów i materiałów, usług internetowych oraz czynszów. Niższa była sprzedaż pozostałych towarów i materiałów oraz usług poligraficznych, przekazała spółka.

Koniec kina Helios w Rzeszowie

W trzecim kwartale 2025 r. zakończyło działalność kino Helios w Rzeszowie. Zdarzenie to wpłynęło pozytywnie na wyniki zaprezentowane przez Grupę Agora, w tym przez segment Film i Książka. Zysk na poziomie EBIT i EBITDA związany z tym zdarzeniem wyniósł 3,5 mln zł. Operacja nie miała wpływu na wyniki prezentowane w ujęciu bez uwzględnienia standardu MSSF 16 oraz Programu Opcyjnego, podano także.

Strata netto!

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 19,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1097,47 mln zł w porównaniu z 1034,51 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 176,8 mln zł wobec 152,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Spółka podała też, że na dzień 30 września 2025 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 98,7 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 92,4 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 6,3 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 69,29 mln zł wobec 9,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

ISBnews, jb

