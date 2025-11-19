Dobry humor ministra i dług 75 proc. PKB
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie ustaje w budowaniu pozytywnej atmosfery wokół wyników polskiej gospodarki. W tym samym czasie, gdy szef resortu odpowiedzialnego za budżet chwali się wzrostem gospodarczym deficyt przekroczył 227 mld zł.
„Polska gospodarka jest odporna na światowe kryzysy, zarówno związane z wojną celną, jak i w Ukrainie – ocenił minister Domański i wskazał, że Polska ma obecnie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej, a dane płynące z gospodarki pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszły rok.
Komentarzem do hurraoptymistycznego nastroju ministra może być informacja, że już w 2029 r. relacja długu do PKB liczona metodologią krajową ma się zbliżyć do progu 60 proc. PKB zapisanego w konstytucji, a liczona metodologią unijną ma być jeszcze wyższa i sięgnąć nawet 75 proc. PKB*.
Jestem optymistą, jeśli chodzi o rok 2026. Jeśli do tego jeszcze włączy się silnik gospodarczy w postaci strefy euro, jeżeli Niemcy w końcu zaczną wydawać więcej, zaczną inwestować w swoją gospodarkę, to dla naszego wzrostu będzie to z całą pewnością dobra informacja – zaznaczył szef resortu finansów. Gratulujemy dobrego humoru.
mw, jb,
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.