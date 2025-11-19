Dobry humor ministra i dług 75 proc. PKB

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie ustaje w budowaniu pozytywnej atmosfery wokół wyników polskiej gospodarki. W tym samym czasie, gdy szef resortu odpowiedzialnego za budżet chwali się wzrostem gospodarczym deficyt przekroczył 227 mld zł.

„Polska gospodarka jest odporna na światowe kryzysy, zarówno związane z wojną celną, jak i w Ukrainie – ocenił minister Domański i wskazał, że Polska ma obecnie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej, a dane płynące z gospodarki pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszły rok.

Komentarzem do hurraoptymistycznego nastroju ministra może być informacja, że już w 2029 r. relacja długu do PKB liczona metodologią krajową ma się zbliżyć do progu 60 proc. PKB zapisanego w konstytucji, a liczona metodologią unijną ma być jeszcze wyższa i sięgnąć nawet 75 proc. PKB*.

Jestem optymistą, jeśli chodzi o rok 2026. Jeśli do tego jeszcze włączy się silnik gospodarczy w postaci strefy euro, jeżeli Niemcy w końcu zaczną wydawać więcej, zaczną inwestować w swoją gospodarkę, to dla naszego wzrostu będzie to z całą pewnością dobra informacja – zaznaczył szef resortu finansów. Gratulujemy dobrego humoru.

mw, jb,